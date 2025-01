Quién era la mujer asesinada por motochorros en San Justo

Según contó una testigo en diálogo televisivo, la hija de la mujer asesinada trató de hacer reaccionar a su mamá después de haber sido herida. .

“¡Mamá, mamá, despertate!”, gritaba una de las nenas que acompañaba a su madre, según contó Tamara, una pasajera que viajaba en la fila de asientos del fondo. “Yo estaba justo al lado de la chica en el momento. No me puedo terminar de reponer. Salís de tu casa y no sabés si volvés”, lamentó.

Toda la secuencia ocurrió “entre las 11:20 y 11:30″, según detalló Tamara.

Tamara señaló que el colectivero nunca detuvo su marcha, sino que fue directo a la Clínica San Francisco para que atendieran a la pasajera herida. "Se la atendió rápido, pero para mí había fallecido en el momento"

"Fueron segundos. Yo no llegué a verle lastimada la cara a la nena, pero sí me quedó el grito de 'mamá, mamá, despertate'. Fue terrible", expresó.

Quién era la mujer asesinada en San Justo

Hilda Tello tenía 45 años, estaba casada y era madre de ocho hijos de entre 5 y 28 años. Vivía a unas 30 cuadras de donde fue asesinada, en un barrio de la localidad de Isidro Casanova, según contaron en C5N.

Hace poco más de un mes, el 4 de diciembre, su marido había realizado un posteo en Facebook para celebrar su aniversario. Junto a una foto, el hombre acompañó un emotivo mensaje.

“Hola mi vida, feliz aniversario Cristina Ramos. Ya llevamos 26 años de casados y estoy feliz de haberte elegido. Gracias por ser la mujer que sos y la madre que sos. Vamos por muchos años más juntos. Te amo mi vida”, escribió Horacio.

hilda tello