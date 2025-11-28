Quién es Anahí, la tiktoker atacada "por linda" a la salida de un boliche de General Pacheco
La joven denunció que un grupo de 10 personas la atacó cuando esperaba un taxi en la puerta del boliche Tropitango. "Quiero que vayan presos", pidió.
Todo empezó con un "vos sos la de Tik Tok", y para cuando Anahí se quiso dar cuenta del peligro que corría ya estaba rodeada por un grupo de personas frente a la puerta del boliche Tropitango en General Pacheco, provincia de Buenos Aires.
El resultado fue una golpiza que le dejó a la chica de 18 años unas feroces lesiones en la cara y el cuerpo, menos pelo, y la posterior denuncia policial y pública.
"Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda", recordó la joven este viernes en el programa "Mediodía Noticias".
La joven también compartió su relato en su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 700.000 seguidores, y en el de Instragam, donde también la siguen miles de personas que ven sus posteos sobre motos, Boca Juniors y su vida cotidiana.
Por desgracia, entre esos "seguidores" se encuentran las persona que la asaltaron el 24 de noviembre pasado.
El plan de Anahí aquel lunes feriado era pedir un auto para volver a su casa con un amigo que la había acompañado hasta el final de la noche en el Tropitango, en General Pacheco, pero de repente fue abordada por ocho mujeres y dos hombres que la golpearon de manera brutal, según ella, para matarla.
"Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo, pero me agarraron otra vez", recordó.
Después de media hora de golpiza los atacantes se retiraron y un hombre que la reconoció se acercó para ayudar. "Vio que estaba así y me subió al auto", valoró la joven.
Anahí eventualmente logró volver a su casa en Pilar, donde reside con su hermana, y luego usó sus redes sociales para denunciar la situación. Ahí mismo le llegaron mensajes de las chicas que la atacaron, que le dijeron que estaba más odiadas que nunca.
