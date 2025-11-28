Quién es Anahí, la tiktoker atacada "por linda" a la salida de un boliche de General Pacheco

El plan de Anahí aquel lunes feriado era pedir un auto para volver a su casa con un amigo que la había acompañado hasta el final de la noche en el Tropitango, en General Pacheco, pero de repente fue abordada por ocho mujeres y dos hombres que la golpearon de manera brutal, según ella, para matarla.

"Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo, pero me agarraron otra vez", recordó.

Después de media hora de golpiza los atacantes se retiraron y un hombre que la reconoció se acercó para ayudar. "Vio que estaba así y me subió al auto", valoró la joven.

Anahí eventualmente logró volver a su casa en Pilar, donde reside con su hermana, y luego usó sus redes sociales para denunciar la situación. Ahí mismo le llegaron mensajes de las chicas que la atacaron, que le dijeron que estaba más odiadas que nunca.