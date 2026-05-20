Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung: su cardiólogo asegura que "ya quiere irse a trabajar"

Finalmente, el profesional de la salud decidió enviarle un mensaje directo y público al emblemático conductor de radio y televisión, apelando a su costado más testarudo frente a las obligaciones laborales, y le pidió de manera encarecida: “Chiche, sos un ser humano como todos y podés esperar en casa un poco tranquilo. Contralate y quedate tranquilo en tu hogar”, manifestó, para finalizar su opinión al respecto de la salud del conductor.

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