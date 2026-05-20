Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung: su cardiólogo asegura que "ya quiere irse a trabajar"
El reconocido conductor Samuel Gelblung se encuentra internado en la terapia intensiva del sanatorio Mater Dei y con ánimos de volver a su rutina.
El periodista Chiche Gelblung permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei luego de sufrir una descompensación el pasado fin de semana. Aunque su cardiólogo personal se mostró optimista respecto de la salud del conductor, el principal desafío del entorno médico es lograr que se quede en el sanatorio.
En este sentido, el especialista Jorge Tartaglione reveló que el comunicador quiere “irse a trabajar”, coincidiendo con la versión del periodista Pablo Montagna. De hecho, este lunes se organizó una junta médica con “un equipo de especialistas” que busca, como principal meta, “convencer a Chiche de que tiene que seguir ahí”.
Qué dijo el cardiólogo sobre la salud de Chiche Gelblung
En una reciente entrevista en televisión, el doctor Tartaglione brindó detalles sobre el estado de salud del periodista y comentó: “Hablé con él, está muy bien, en la Unidad de Terapia Intensiva. Me contestó un mensaje porque tengo una relación médica con él desde hace mucho tiempo. Dijo: ‘Estoy esperando la evolución, mi corazón anda bien’”.
Con el objetivo de llevar tranquilidad al público y explicar el procedimiento médico que se le realizó, el especialista agregó: “Le colocaron dos stents. Sé que está bien”. Al mismo tiempo, aprovechó el espacio para dejar un consejo fundamental sobre el proceso de recuperación postoperatorio: “Suelo pedirle a las personas que, una vez colocado el dispositivo y externadas, intenten esperar unos días antes de volver a trabajar”.
Finalmente, el profesional de la salud decidió enviarle un mensaje directo y público al emblemático conductor de radio y televisión, apelando a su costado más testarudo frente a las obligaciones laborales, y le pidió de manera encarecida: “Chiche, sos un ser humano como todos y podés esperar en casa un poco tranquilo. Contralate y quedate tranquilo en tu hogar”, manifestó, para finalizar su opinión al respecto de la salud del conductor.
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