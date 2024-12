Quién es Roberto Bárzola, el nuevo sospechoso por el asesinato de Nora Dalmasso

La fiscalía confirmó además que Bárzola, quien ya había declarado en la causa anterior como testigo, estuvo en la casa durante la semana en la que asesinaron a Nora. El sospechoso se encuentra imputado, pero permanece en libertad.

Después de 18 años la Justicia logró identificar el otro rastro genético y Bárzola ya se presentó a declarar con su abogado ante la Unidad Fiscal Especial de Río Cuarto.

nora dalmasso

La muerte de Nora Dalmasso sigue impune

Tras la absolución del viudo Marcelo Macarrón en 2022, el caso se había quedado sin sospechosos, pero la investigación seguía abierta con el foco puesto en el cinto de la bata de toalla con la que fue estrangulada Dalmasso. En ese cinto, ahora encontraron rastros genéticos que no pertenecían ni a ella ni a su esposo.

Para la Justicia, antes de ser asesinada, la víctima mantuvo relaciones sexuales “semi consentidas” y en el “arma homicida”, el lazo de su bata, estaba la clave para resolver el crimen.

nora dalmasso

Tras analizar muestras de 45 personas que pasaron por la casa, se encontró un ADN que coincide con una huella determinada en el cinto de la bata con la que asesinaron a la mujer

A la nueva prueba que analiza ahora la justicia se llegó después de tres años de trabajo conjunto e interdisciplinario entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, con la cooperación del National Center for Forensic Science, Universidad de Florida, EE. UU., y la colaboración de Ministerio de Justicia del gobierno de la Provincia de Córdoba.

La gran duda que surge ahora es si el crimen está prescripto o no. "Si logramos ubicar a alguien respecto de esa persona, hay que analizar si la acción penal está prescripta o si volvió a delinquir", había explicado el fiscal Jávega antes de que se identificara el ADN de Bárzola.

Y abundó: "si hubiera vuelto a delinquir desde que ocurrió el crimen hasta la fecha, esa interrupción podría evitar la prescripción. Es decir, se tendrían que dar una combinación de otros factores en concreto".

En cambio, si el autor del crimen de Dalmasso no hubiera vuelto a cometer un delito desde ese momento, ya no podría ser juzgado por el paso del tiempo. Ante este escenario, Jávega subrayó: “Es importante poder darle una respuesta, aunque sea tardía, a una familia que sufrió una pérdida y todavía no sabe quién lo causó”.

dalmasso macarrón

El caso Dalmasso

La noche del 25 de noviembre de 2006 Nora Dalmasso fue encontrada muerta en su cama del chalet de la calle 5 del barrio cerrado de Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto. Según la investigación del FBI, en el cinturón de la bata había un ADN de dos personas masculinas mezcladas, la de su marido, Marcelo Macarrón y, hasta ahora, un NN.

Al momento del crimen su esposo Marcelo Macarrón se4 encontraba en Punta del Este para participar de un torneo de golf; su hijo Facundo estudiaba Derecho en Córdoba capital y su hija, Valentina, se encontraba en Estados Unidos por un intercambio estudiantil.

A pesar de no estar en el país Macarrón fue juzgado en los tribunales de Rio Cuarto por haber sido supuestamente el instigador del homicidio de su esposa y haber contratado a un sicario para matarla mientras él disputaba un torneo de golf en Punta del Este, Uruguay. En 2022 fue absuelto.