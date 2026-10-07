Ranking TasteAtlas: un postre argentino que nació de casualidad es el segundo más rico del mundo
Una tradicional torta de chocolate fue elegida en el prestigioso ranking de TasteAtlas como una de las mejores del planeta. Conocé el listado completo.
La gastronomía nacional sumó un nuevo reconocimiento internacional en la prestigiosa guía culinaria TasteAtlas. La emblemática chocotorta, nacida en la década del ochenta de la mano de una publicitaria argentina, se consagró en el segundo puesto del ranking de las diez mejores tortas de chocolate del mundo, logrando una destacada puntuación de 4.1 estrellas.
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El ranking de TasteAtlas: cómo quedó la Chocotorta en el podio mundial
El listado internacional de octubre de 2026 ubicó en la cima a la clásica Kladdkaka de Suecia con 4.4 puntos[cite: 9], mientras que la preparación argentina compartió el segundo escalón con reconocidas delicias europeas y americanas:
- 1° Kladdkaka (Suecia): 4.4 estrellas.
- 2° Chocotorta (Argentina): 4.1 estrellas.
- 3° Torta Caprese (Isla de Capri, Italia): 4.1 estrellas.
- 4° Molten Chocolate Cake (Nueva York, Estados Unidos): 4.1 estrellas.
- 5° Bolo de Brigadeiro (Brasil): 4.1 estrellas.
- 6° Torta Garash (Bulgaria): 4.1 estrellas.
- 7° Mississippi Mud Pie (Estados Unidos): 4.1 estrellas
- 8° Torta Tenerina (Ferrara, Italia): 4.1 estrellas.
- 9° Sacher-Torte (Viena, Austria): 4.0 estrellas.
- 10° Torta Setteveli (Palermo, Italia): 4.0 estrellas.
El origen de un clásico que conquistó los cumpleaños argentinos
La historia del postre se remonta al año 1982, cuando la creativa publicitaria Marité Mabragaña ideó una receta para promocionar dos productos de sus clientes: las galletitas de chocolate y el queso crema. Inspirada en el tiramisú italiano, combinó las galletitas humedecidas en café con una mezcla homogénea de dulce de leche y queso blanco, sin necesidad de utilizar el horno.
Lo que comenzó como una ingeniosa propuesta comercial se transformó con los años en un ícono indiscutido de las mesas familiares y festejos infantiles de todo el país, logrando ahora un nuevo galardón en la escena gastronómica global.
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