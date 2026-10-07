Ranking TasteAtlas: un postre argentino que nació de casualidad es el segundo más rico del mundo

1° Kladdkaka (Suecia): 4.4 estrellas.

4.4 estrellas. 2° Chocotorta (Argentina): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 3° Torta Caprese (Isla de Capri, Italia): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 4° Molten Chocolate Cake (Nueva York, Estados Unidos): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 5° Bolo de Brigadeiro (Brasil): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 6° Torta Garash (Bulgaria): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 7° Mississippi Mud Pie (Estados Unidos): 4.1 estrellas

4.1 estrellas 8° Torta Tenerina (Ferrara, Italia): 4.1 estrellas.

4.1 estrellas. 9° Sacher-Torte (Viena, Austria): 4.0 estrellas.

4.0 estrellas. 10° Torta Setteveli (Palermo, Italia): 4.0 estrellas.

El origen de un clásico que conquistó los cumpleaños argentinos

La historia del postre se remonta al año 1982, cuando la creativa publicitaria Marité Mabragaña ideó una receta para promocionar dos productos de sus clientes: las galletitas de chocolate y el queso crema. Inspirada en el tiramisú italiano, combinó las galletitas humedecidas en café con una mezcla homogénea de dulce de leche y queso blanco, sin necesidad de utilizar el horno.