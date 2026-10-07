Sandra Pettovello activó la Ley 27260 y Anses pagará Aguinaldo Reparación Histórica con 82% móvil en diciembre

Respecto a las modalidades de liquidación, la normativa detalla que las acreencias (constituidas por las diferencias devengadas mes a mes) incluyen el capital más los intereses hasta el momento del efectivo pago. El esquema financiero establece que la cancelación se realiza en efectivo: un cincuenta por ciento (50%) en una única cuota inicial, mientras que el 50% restante se abona en doce cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. Es fundamental destacar que estas cuotas son actualizadas hasta la fecha de efectivo pago con los mismos incrementos que se otorguen por el índice de movilidad.

Creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Además de la Reparación Histórica, la Ley 27260 instituye con alcance nacional la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se trata de una prestación de carácter vitalicio y no contributivo destinada a todas las personas de 65 años de edad o más.

Esta pensión mensual equivale al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado y cuenta con la particularidad de ser inembargable, con la única excepción de las cuotas por alimentos (hasta el 20% del haber). Además, su goce es completamente compatible con el desempeño de cualquier actividad laboral, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia.