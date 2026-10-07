Sandra Pettovello activó la Ley 27260 y Anses pagará Aguinaldo Reparación Histórica con 82% móvil en diciembre
Sandra Pettovello aceptó el pago del proporcional de aguinaldo para los beneficiarios adheridos a la Ley 27260. Conocé los detalles del pago de diciembre.
El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello avanza con la instrumentación de pagos pendientes para beneficiarios previsionales de Anses bajo el marco legal vigente. Con la reciente novedad de fin de año, resulta clave repasar de qué se trata la Ley 27260, la cual creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para los jubilados y pensionados argentinos.
Qué establece la Ley 27260 y el acuerdo previsional
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del viernes 9 de octubre para equiparar el salario básico con la inflación
El objetivo principal de esta normativa es implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales de aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos. Estos acuerdos transaccionales pueden celebrarse en casos donde exista un juicio iniciado, ya sea con o sin sentencia firme, e incluso en situaciones donde no haya ningún juicio previo en curso.
La legislación declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional a los únicos fines de instrumentar este programa, estableciendo que todos los acuerdos alcanzados deberán ser debidamente homologados en sede judicial, prescindiendo de la citación de las partes. Para agilizar este proceso, los expedientes y demás actuaciones pueden realizarse mediante medios electrónicos, admitiéndose la firma digital.
El rol de ANSES y la forma de pago de las deudas
El Programa Nacional de Reparación Histórica se instrumenta a través de los mencionados acuerdos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios que voluntariamente decidan participar. Una vez homologado judicialmente, el acuerdo adquiere efecto de cosa juzgada, dando por concluido el proceso judicial correspondiente.
Respecto a las modalidades de liquidación, la normativa detalla que las acreencias (constituidas por las diferencias devengadas mes a mes) incluyen el capital más los intereses hasta el momento del efectivo pago. El esquema financiero establece que la cancelación se realiza en efectivo: un cincuenta por ciento (50%) en una única cuota inicial, mientras que el 50% restante se abona en doce cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. Es fundamental destacar que estas cuotas son actualizadas hasta la fecha de efectivo pago con los mismos incrementos que se otorguen por el índice de movilidad.
Creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor
Además de la Reparación Histórica, la Ley 27260 instituye con alcance nacional la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se trata de una prestación de carácter vitalicio y no contributivo destinada a todas las personas de 65 años de edad o más.
Esta pensión mensual equivale al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado y cuenta con la particularidad de ser inembargable, con la única excepción de las cuotas por alimentos (hasta el 20% del haber). Además, su goce es completamente compatible con el desempeño de cualquier actividad laboral, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario