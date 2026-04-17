Reabre hoy la estación Malabia de la Línea B de Subte tras obras de renovación integral

Los trabajos realizados abarcaron distintos sectores de la estación, desde los accesos hasta los andenes. Allí se realizaron tareas de impermeabilización para atacar filtraciones, pintura general, colocación de nuevos revestimientos, reparación y recambio de pisos.

Además, se realizó la instalación de iluminación LED, renovación de señalética, readecuación eléctrica y la incorporación de nuevos puntos de atención al usuario.

En los andenes se instalaron nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, y se restauraron murales históricos, recuperando cuatro nomencladores originales con la inscripción “Canning”, nombre original de la estación del subte B.

Subte: qué estaciones están cerradas

Hay dos estaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires que siguen cerradas en abril: Piedras de la línea A y Tribunales de la línea D.

Subte linea d

Se estima que las obras continuarán en otras estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (línea B); Lavalle e Independencia (línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (línea E).

A su vez, en el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C.

Por otro lado, se espera la renovación de casi 80 escaleras mecánicas obsoletas, así como también la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 19 estaciones de subte.

Entre ellas se encuentran Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.