Revelan nuevo video del crimen en Ezeiza: así salía Tomás Rojas del boliche antes del ataque mortal
El video, que trascendió en las últimas horas, muestra al joven saliendo del local bailable junto a sus amigos, en total tranquilidad.
La investigación por el crimen de Tomás Ezequiel Rojas, quien falleció tras recibir un piedrazo en la cabeza en la localidad de Ezeiza, sumó avances determinantes en las últimas horas. La justicia mantiene a cuatro jóvenes detenidos y logró identificar al presunto autor material del ataque a partir del análisis de nuevos registros en video.
Lo cierto es que, este lunes, salió a la luz una nueva filmación de las cámaras de seguridad circundantes al boliche en el que estaba el joven y sus amigos, al igual que sus agresores. Allí se ve a la víctima, de 22 años, saliendo del local bailable de la localidad bonaerense mencionada, en absoluta tranquilidad.
Revelan nuevo video del crimen en Ezeiza: así salía Tomás Rojas del boliche antes del ataque mortal
Las cámaras de seguridad del boliche y de los alrededores resultaron clave para reconstruir la secuencia previa al homicidio. En las imágenes, se observa a Tomás Rojas abandonar el local a las 5:48 acompañado por dos amigos.
A unas 15 cuadras del lugar, a la altura del paso peatonal de la calle French, el grupo se reencontró con los agresores, con quienes ya habían tenido un altercado previo dentro del establecimiento. Según la investigación que encabeza la fiscal Florencia Bellocq (UFI N° 1 de Ezeiza), allí se desató una nueva discusión que culminó trágicamente cuando uno de los atacantes le arrojó una piedra a la cabeza a Rojas, provocándole la muerte a los pocos minutos.
Quiénes son los detenidos por el crimen en Ezeiza: cuál es el grado de responsabilidad de cada uno
Entre los imputados —identificados como Alan Montuelle (23), Tobías Juárez (22), Gastón Saliega (19) y Emanuel Rivas (18)—, la fiscalía considera a Montuelle como el responsable directo del golpe fatal. La conclusión se sostuvo tras el cotejo de las imágenes del ataque con los recorridos captados por las cámaras de seguridad de la zona.
Tres de los sospechosos fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos ejecutados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Por el momento, la causa tramita bajo la carátula de "homicidio", mientras los investigadores continúan analizando las pruebas audiovisuales para definir el grado de participación de cada uno de los arrestados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario