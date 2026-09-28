Revelan nuevo video del crimen en Ezeiza: así salía Tomás Rojas del boliche antes del ataque mortal

A unas 15 cuadras del lugar, a la altura del paso peatonal de la calle French, el grupo se reencontró con los agresores, con quienes ya habían tenido un altercado previo dentro del establecimiento. Según la investigación que encabeza la fiscal Florencia Bellocq (UFI N° 1 de Ezeiza), allí se desató una nueva discusión que culminó trágicamente cuando uno de los atacantes le arrojó una piedra a la cabeza a Rojas, provocándole la muerte a los pocos minutos.