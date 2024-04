Crimen en Recoleta: el asesino sigue prófugo y denuncian que "lo están protegiendo"

crimen peluquero

La mujer puso en duda el procedimiento judicial al apuntar que, si bien “hay secreto de sumario”, en las últimas horas salió a la luz el video posterior al asesinato y los familiares de la víctima no habían sido notificados.

A dos semanas del brutal crimen, el nuevo video de casi dos minutos muestra cuando Facundo Verdini, dueño de la peluquería, se esconde en un guardarropas. Detrás de él ingresa Guzmán, con el arma en la mano, lo que coincide con la versión de que también quería asesinar al propietario del negocio.

Al respecto, Marina remarcó: “No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo”.

Peluquero nuevo video.mp4

“Pienso que lo hubiese matado frente a los compañeros como lo hizo con Germán, que no le tembló el pulso para matarlo. Lo hubiese hecho en ese momento, pero no lo hizo, incluso en el video anterior le toca el hombro al recepcionista, que es el que está en más shock y le dice ‘no es con vos’”, explicó.

En el marco de la investigación y el paradero de Guzmán, Marina hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa para encontrar al asesino: “Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera”.

Al ser consultada sobre los motivos que habrían llevado al homicida a asesinar a Germán, Marina sostuvo: “Tengo entendido que hay muchas clientes que se quejaron de Abel, pero bueno, mi hermano entró ya con la idea de superarse, de seguir aprendiendo y él fue ganando trayectoria a medida que estuvo ahí en la peluquería. Las clientes lo elegían a él, tal vez tuvo que ver algo con eso”.

Por último, en diálogo con Rock&Pop, Marina manifestó cuál sería su deseo por el futuro de la peluquería: “Creo que sigue cerrado, sé que hay custodia policial, pero no sé si se puede abrir. Es una gran pregunta eso, porque después de todo lo que pasó volver a abrirla es como decir que la muerte de mi hermano no fue nada”.