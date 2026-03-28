Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 28 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional informó la continuidad de las lluvias que ya han iniciado este viernes. Enterate qué pasará este sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el mal tiempo se adelantó, trayendo consigo un frente de lluvias que promete unos cuatro días de inestabilidad constante. Con el inicio de las tormentas este viernes, ahora el organismo informó que también se extenderán al sábado y al domingo.
En tanto, la temperatura del arranque del fin de semana oscilará entre los 21 y 27 grados, en la antesala de jornadas donde nuevamente estarán presentes los 30 grados. Cabe señalar que para el domingo también se esperan precipitaciones, pero sólo por la madrugada y la mañana.
Pronóstico extendido para el AMBA
La inestabilidad se resiste a abandonar el Área Metropolitana y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el alivio definitivo tardará un poco más en llegar.
La siguiente semana arrancará con complicaciones. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, mejorando recién hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Será un día pesado, con temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 29°.
A partir del martes, el frente de tormentas finalmente se desplazará, dando paso a condiciones más secas: el clima estable volverá al AMBA. Aunque el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, ya no se esperan lluvias. El termómetro marcará una mínima de 23° y una máxima de 30°.
En tanto, el miércoles se mantendrá la tendencia de buen tiempo, sin precipitaciones a la vista. El cielo continuará nublado y las temperaturas repetirán el rango del día anterior, moviéndose entre los 23 y 30 grados.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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