Prostíbulo encubierto en Recoleta: procesan a nueve hombres por la explotación sexual de 50 mujeres

Una vez que eran contratadas, solo recibían pagos fijos de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche. Debían presentarse a las 22 y permanecer hasta las 6 porque, en caso de llegar tarde o retirarse antes, no cobraban la remuneración.

Otra modalidad de explotación consistía en la participación de “bailarinas”, quienes realizaban bailes sensuales sobre las mesas de los clientes, en ocasiones casi desnudas, a cambio de un pago fijo y propinas.

Los encuentros sexuales se denominaban “pases” se concretaban luego en hoteles o albergues transitorios de la zona. El pago era de entre 150 y 500 dólares, pero los organizadores retenían al menos 100.

De acuerdo con la imputación, los acusados habrían captado y recibido al menos a 50 mujeres para explotación sexual en el local, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y sometiéndolas a un estricto sistema de control.

Los procesamientos contra los nueve individuos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mimo delito, detalló el sitio Fiscales.

El juez también ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país para todos los imputados y la inhibición de bienes de la empresa que administraba el lugar, Gran Recoleta S.A.

En su resolución, el juez Casanello sostuvo que “el respaldo estructural de la sociedad comercial otorgaba una imagen de negocio legítimo que servía como fachada para que las mujeres aceptaran las condiciones de control que se les imponían”. También firmó que “las mujeres eran exhibidas como objetos y debían tolerar abusos por parte de los clientes, con el aval de los organizadores”.