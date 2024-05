Represión en el Congreso en una protesta de trabajadores despedidos: los detalles

Una hora y media después de iniciada la protesta, inició una brutal represión a cargo de la Policía Federal, que se pudo ver en Argenzuela por C5N. Siguiendo el conocido “protocolo antipiquete”, que no es otra cosa que reprimir y “liberar la calle” a cualquier costo, la Federal no dudó en tirar el peligroso gas pimienta, afectando no solo a quienes realizaban la protesta sino también a trabajadores de prensa y transeuntes de la zona, además de proceder en detenciones arbitrarias.