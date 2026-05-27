El Congreso de Bolivia autorizó a Rodrigo Paz a reprimir la protesta social con las Fuerzas Armadas
El gobierno de Rodrigo Paz obtuvo el visto bueno del Congreso para declarar el estado de excepción en Bolivia.
Luego de cuatro semanas ininterrumpidas de protestas en las calles contra el ajuste ultraliberal, el Congreso de Bolivia habilitó el martes a la noche al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción en el país vecino y así poder apelar al Ejército para reprimir a los manifestantes que exigen su renuncia, así como también a restringir libertades y derechos.
Con dos tercios de los votos a favor y tras más de cinco horas de debate en una sesión que se realizó de manera virtual, la Cámara de Diputados de Bolivia eliminó una norma que limitada desde el año 2020 la capacidad del Ejecutivo de declarar el estado de excepción en el país. La iniciativa ya había sido aprobada previamente en el Senado por lo que la ley fue sancionada y Paz ya tiene las manos libres para escalar todavía más el conflicto.
La Paz y la vecina El Alto son las dos ciudades más afectadas por las protestas contra el ajuste del aliado de Javier Milei.
La ley, ahora derogada, limitaba la posibilidad de decretar el estado de excepción contemplado en la Constitución y establecía límites. Entre estas limitaciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas sólo podían intervenir cuando la Policía hubiera sido superada en su intento por controlar un conflicto. La ley derogada también limitaba a 60 días la duración de la medida. Ahora podrá dictarse el estado de excepción sin limitaciones.
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
A su vez, el diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
Bolivia: se extienden las protestas
El Gobierno de Paz aseguró que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de rutas que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
Sin embargo los bloqueos ya se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca y están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
En tanto, la Justicia investiga la muerte de un hombre por un disparo en medio de un operativo de represión y disturbios registrados el sábado para despejar una ruta troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas ocasionaron la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
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