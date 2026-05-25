Bolivia: reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz en una nueva jornada de protestas e incidentes

El clamor de renuncia está dirigido al presidente Rodrigo Paz, un centroderechista que en las últimas horas se rebajó el sueldo a la mitad en un intento por mostrar austeridad, según expresó, porque "Bolivia está en quiebra" tras cuatro semanas de bloqueos internos.

"Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución", sentenció el mandatario en la ciudad de Sucre, a la que viajó para presidir los actos oficiales por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.

Aunque insistió en que no negociará "bajo la presión del hambre", Paz pidió desde la ciudad que los sectores que mantienen los bloqueos en las rutas de todo el país levanten sus barreras y se sienten a dialogar.

Además, el mandatario sostuvo que Bolivia vive una etapa de transformación política y que la crisis actual es "un parto doloroso pero necesario" para dejar la escructura de poder concentrado en un solo partido político.

Segun Paz, pese a los bloqueos que causan millonarias pérdidas Bolivia se encamina a batir un récord en exportaciones en 2026, algo que no se percibía desde hace 12 años.

Esta es la prueba de fuego para el mandatario de de 58 años, mientras su antecesor Evo Morales lo instó a dejar el poder por la vía institucional, y dijo: "para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por una transición y elecciones en 90 días".

protestas bolivia

Aunque insistió en que no negociará "bajo la presión del hambre", Paz pidió desde la ciudad de Sucre que los sectores que mantienen los bloqueos en las rutas de todo el país levanten sus barreras y se sienten a dialogar.

Esta es la prueba de fuego para Paz, de 58 años, mientras su antecesor Evo Morales lo instó a dejar el poder por la vía institucional, y dijo: "para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por una transición y elecciones en 90 días".

La crisis institucional llegó luego de que el Ejecutivo de Bolivia ignorara los planteos de mejoras salariales y los reclamos por combustibles adulterados que habría dañado a un gran número de vehículos en todo el país.

Las primeras protestas fueron convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato de Bolivia, y se extiende otra semana con reportes de bloqueos en las rutas de todo el país que afectaron no sólo a La Paz sino también a los departamentos de Oruro (en el oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro).