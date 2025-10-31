Repudio en Jujuy a una publicidad que simula un femicidio: qué hicieron

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatuchaMorales/status/1983247325863534770&partner=&hide_thread=false Seguimos insistiendo, cuando la misoginia se reproduce desde el Estado da vía libre para este tipo de hechos o peor aún el accionar directo de machitos envalentonados.

(Foto de un local comercial de Jujuy previo a la fiesta de "halloween"). pic.twitter.com/dpybCI3vLm — Natalia Morales (@NatuchaMorales) October 28, 2025

A través de su perfil en X, Morales compartió la foto y sumó: “Seguimos insistiendo, cuando la misoginia se reproduce desde el Estado da vía libre para este tipo de hechos o peor aún el accionar directo de machitos envalentonados”.

Desde la Red de Mujeres por la Igualdad remarcaron que “lo simbólico también mata”, señalando que el caso constituye un ejemplo grave de violencia simbólica, tipificada por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.