Repudio en Jujuy a una publicidad que simula un femicidio: qué hicieron
La aberrante estrategia publicitaria un cartel que decía “la que pidió descuento”. Fue exhibido en un negocio de la capital de Jujuy.
Un local de ropa ubicado en San Salvador de Jujuy quedó en el centro de la polémica tras exhibir un maniquí colgado, envuelto en bolsas negras y con un cartel que decía “la que pide descuento”. La escena fue presentada como parte de una estrategia promocional, pero terminó generando una ola de repudio en redes sociales, donde se viralizó rápidamente en las últimas horas.
Usuarios y colectivos feministas no dudaron en denunciar el hecho, catalogándolo como un acto de violencia simbólica y de género. Sostuvieron que este tipo de gestos refuerza estereotipos y discriminación a las mujeres, además de hacer apología al femicidio.
Desde el colectivo Ni Una Menos Jujuy expresaron que “estas acciones refuerzan imaginarios de violencia y justifican la agresión hacia las mujeres. No son chistes, son mensajes peligrosos”.
La diputada provincial Natalia Morales, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y miembro de la Comisión de Género de la Legislatura jujeña, condenó el hecho y pidió que se inicie una investigación inmediata contra el local: “Más que burla, es una apología de la violencia de género que no se puede permitir”, sostuvo la legisladora.
Y agregó: “Si el gobierno se burla de las mujeres, niega la violencia de género y reproduce un discurso misógino, obviamente da más argumentos para que estos hechos se repitan, porque tienen un aval simbólico”.
A través de su perfil en X, Morales compartió la foto y sumó: “Seguimos insistiendo, cuando la misoginia se reproduce desde el Estado da vía libre para este tipo de hechos o peor aún el accionar directo de machitos envalentonados”.
Desde la Red de Mujeres por la Igualdad remarcaron que “lo simbólico también mata”, señalando que el caso constituye un ejemplo grave de violencia simbólica, tipificada por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
