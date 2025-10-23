Vacaciones en Jujuy: los lugares para visitar y conocer, con paisajes imperdibles

Quebrada de Humahuaca.jpg Quebrada de Humahuaca

Purmamarca y el Cerro de Siete Colores

Dentro de Jujuy, el pueblo de Purmamarca es uno de los puntos que más destaca del viaje. Al entrar, podemos maravillarnos por el paisaje que se compone de pequeñas casas de adobe, que se suceden entre las calles de tierra rojizas. Detrás de ellas, emerge de forma imponente el Cerro de Siete Colores, que jamás pasa desapercibido. Sus tonos ocres, amarillos, naranjas, verdes, marrones, lilas y violetas forman un arcoíris de piedra que no se ve en ningún lado.