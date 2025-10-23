Vacaciones en Jujuy: los lugares para visitar y conocer, con paisajes imperdibles
Algunos destinos espectaculares de la provincia elegida por las familias para disfrutar de unos días de descanso.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Existen algunos destinos de Jujuy que destacan sobre el resto. Cuando llega esta época del año, muchas familias y grupos de amigos viajan a determinados lugares porque su propuesta es más compatible con este clima.
Sus paisajes forman parte de todo el viaje, desde que comienza hasta que termina, y además existen muchas excursiones y actividades culturales con recorridos en micros para conocer la historia de esta hermosa provincia. Asimismo, su propuesta gastronómica no se queda atrás, ya que cuenta con restaurantes en donde se ve encapsulado el espíritu argentino.
Los tres destinos encantadores de Jujuy
Quebrada de Humahuaca
La Quebrada de Humahuaca es la postal del norte argentino. Este valle de 155 kilómetros de longitud es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se encuentra rodeado de pueblos pintorescos y bellos paisajes. Para disfrutar de los colores que ofrece esta zona, se pueden llevar a cabo excursiones y paseos que nos permiten apreciar el paisaje cultural único de la región.
Purmamarca y el Cerro de Siete Colores
Dentro de Jujuy, el pueblo de Purmamarca es uno de los puntos que más destaca del viaje. Al entrar, podemos maravillarnos por el paisaje que se compone de pequeñas casas de adobe, que se suceden entre las calles de tierra rojizas. Detrás de ellas, emerge de forma imponente el Cerro de Siete Colores, que jamás pasa desapercibido. Sus tonos ocres, amarillos, naranjas, verdes, marrones, lilas y violetas forman un arcoíris de piedra que no se ve en ningún lado.
Humahuaca y el Monumento a los Héroes de la Independencia
Entre todas las bellezas que se encuentran en Humahuaca, el Monumento a los Héroes de la Independencia sigue siendo una de las más imponentes. Inaugurado en 1950, la obra de Ernesto Soto Avendaño muestra un grupo escultórico, que conmemora la gesta de la Independencia. Los turistas pueden tanto sacar fotos como disfrutar de la escultura, que está antecedida por unos escalones que desembocan en las calles de Humahuaca.
