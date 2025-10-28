Turismo en Jujuy: el pueblo que sus paisajes se asemejan al planeta Marte

Dónde queda Cusi Cusi

Este pequeño poblado se ubica en el altiplano jujeño, a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Rodeado de montañas, se accede por la Ruta Nacional 9 y caminos provinciales que atraviesan paisajes andinos únicos.

Llegar hasta allí requiere paciencia y planificación, pero el esfuerzo vale la pena: Cusi Cusi ofrece una experiencia natural y cultural incomparable, ideal para quienes buscan desconexión, aventura y una postal digna de otro planeta.