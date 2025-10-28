Turismo en Jujuy: el pueblo que sus paisajes se asemejan al planeta Marte
Entre las montañas del norte argentino existe un pueblo poco conocido que parece detenido en el tiempo. Su paisaje rojizo, su aire puro y su tranquilidad lo transforman en un rincón único.
En el corazón de la puna jujeña, lejos del bullicio urbano, se levanta un caserío que guarda un secreto natural capaz de dejar sin aliento a cualquier visitante. Sus montañas teñidas de rojo, gris y violeta forman un escenario que muchos comparan con la superficie de Marte.
Pero además del asombro que provoca su entorno, el lugar conquista por su hospitalidad, su gastronomía tradicional y el silencio que reina entre las calles polvorientas. Quienes llegan hasta aquí descubren una atmósfera mística, una sensación de aislamiento total que invita a desconectarse del mundo moderno.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El protagonista de este destino es el Valle de la Luna, un paraje natural moldeado por la erosión durante miles de años. Sus formaciones caprichosas, cañones y mesetas rojizas crean un paisaje que parece de otro planeta. Los visitantes pueden recorrer senderos de distintas dificultades, sacar fotografías impresionantes y disfrutar de atardeceres que pintan el cielo de tonos imposibles.
Además, el pueblo invita a vivir la autenticidad de la cultura puneña: probar humitas, locros o platos con quinoa y carne de llama; visitar la iglesia colonial de piedra; y compartir con los pobladores en ferias o celebraciones locales.
Por su altura superior a los 4.500 metros, se recomienda aclimatarse antes de emprender caminatas largas, ya que el aire es más liviano y seco que en otras zonas.
Dónde queda Cusi Cusi
Este pequeño poblado se ubica en el altiplano jujeño, a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Rodeado de montañas, se accede por la Ruta Nacional 9 y caminos provinciales que atraviesan paisajes andinos únicos.
Llegar hasta allí requiere paciencia y planificación, pero el esfuerzo vale la pena: Cusi Cusi ofrece una experiencia natural y cultural incomparable, ideal para quienes buscan desconexión, aventura y una postal digna de otro planeta.
