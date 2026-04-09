Resultados del Quini 6 del miércoles 8 de abril de 2026: 66 apostadores ganaron con el Sale o Sale
Ninguna de las modalidades principales del Quini 6 tuvo ganadores con seis aciertos. Los pozos quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo.
El Quini 6 volvió a dejar vacantes sus principales premios en el sorteo del miércoles 8 de abril, una situación que incrementa la expectativa de cara a la próxima jugada.
Según los resultados oficiales, no se registraron ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que los pozos millonarios continúan acumulándose. En detalle, estos fueron los números sorteados:
En la modalidad Tradicional salieron el 01, 16, 31, 32, 34 y 44, mientras que en La Segunda los números fueron 03, 15, 31, 33, 34 y 45. Por su parte, la Revancha arrojó el 12, 18, 24, 31, 36 y 40.
En tanto, el Siempre Sale —que premia a quienes aciertan cinco números— tuvo como combinación ganadora el 00, 08, 12, 23, 32 y 36, con 66 apostadores que lograron cinco aciertos y se repartieron un pozo de $293.400.000.
Con este escenario, el Quini 6 vuelve a posicionarse como uno de los juegos de azar más convocantes del país, especialmente cuando los premios quedan sin ganador y el pozo crece de manera significativa. De esta manera, todas las miradas ya están puestas en el próximo sorteo, que contará con cifras aún más altas y renovará la ilusión de miles de jugadores en todo el país.
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