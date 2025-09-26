Revelaron qué era el objeto que cayó desde el espacio en Chaco

chatarra espacial

Todos estos elementos permitieron determinar que se trataba de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que combuste hidracina altamente tóxica. Es por estos motivos que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”, según el parte policial.

Este viernes, una comisión de la Fuerza Aérea se hizo presente en el campo privado donde apareció el elemento cilíndrico y cuyo acceso había permanecido restringido y custodiado por personal de Bomberos.

El origen de la chatarra espacial en Chaco: ¿misión de SpaceX o un cohete chino?

Desde el momento del hallazgo comenzaron a surgir varias hipótesis. Una de las que más fuerza cobró fue que se trataría de un fragmento de chatarra espacial, posiblemente desprendido de una misión de SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk.

Cuando la noticia comenzó a tener repercusión internacional, algunos expertos sostuvieron el objeto pertenece al cohete chino Jielong 3, un vehículo de lanzamiento orbital de combustible sólido desarrollado por China Rocket para el lanzamiento de satélites.

Según se informó, un cohete Jielong 3 fue lanzado el miércoles pasado desde una barcaza en las aguas costeras de China. Su trayectoria coincide con su paso por sobre los cielos de Argentina.