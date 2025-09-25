Misterio en Chaco: cayó del cielo un extraño objeto que causa incertidumbre entre la población

Los brigadistas investigaron artefacto para descartar cualquier riesgo de explosividad o toxicidad, de manera de evitar que se convierta en un peligro para los vecinos del pequeño pueblo chaqueño ubicado en una zona rural donde habitan unas 9.000 personas.

Tras el primer análisis, la zona fue acordonada y permanece resguardada hasta que arribe personal técnico especializado para evaluar la naturaleza del objeto y su origen, que mantiene en vilo a la comunidad local.

En tanto, mientras se manejan varias hipótesis (un elemento de un avión o parte de un satélite), las autoridades esperan que en las próximas horas se encuentra una respuesta concreta a este inusual fenómeno.