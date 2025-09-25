Misterio en Chaco: cayó del cielo un extraño objeto que causa incertidumbre entre la población
El hecho ocurrió en la tarde de este jueves y fue reportado por varios testigos. La zona alrededor del artefacto fue acordonada y se espera el arribo de especialistas para determinar su origen.
Un extraño objeto cayó el cielo este jueves en la localidad de Puerto Tirol, ubicada en el extremo Este de la provincia del Chaco, causando estupor entre los vecinos del lugar, que no podían creer lo que veían.
De acuerdo al reporte policial que trascendió en las últimas horas, alrededor de las 18.15 varios habitantes del Ex Campo Rossi alertaron a las autoridades por la caída de un artefacto metálico desde el cielo.
Personal policial acudió al lugar y se entrevistó con el propietario del campo, Ramón Ricardo González, de 47 años, quien permitió el ingreso a su predio para que los efectivos observaran el objeto de considerable tamaño.
Allí constataron la presencia de un elemento cilíndrico de apariencia metálica, que había impactado y rodado por el terreno hasta quedar quieto en el lugar, solicitándose la intervención del personal del Departamento de Bomberos.
Los brigadistas investigaron artefacto para descartar cualquier riesgo de explosividad o toxicidad, de manera de evitar que se convierta en un peligro para los vecinos del pequeño pueblo chaqueño ubicado en una zona rural donde habitan unas 9.000 personas.
Tras el primer análisis, la zona fue acordonada y permanece resguardada hasta que arribe personal técnico especializado para evaluar la naturaleza del objeto y su origen, que mantiene en vilo a la comunidad local.
En tanto, mientras se manejan varias hipótesis (un elemento de un avión o parte de un satélite), las autoridades esperan que en las próximas horas se encuentra una respuesta concreta a este inusual fenómeno.
