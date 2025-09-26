Horror en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

Las autoridades sanitarias y judiciales remarcaron la importancia de reconocer las señales de alerta en situaciones de abuso: desde lesiones físicas en la zona genital hasta embarazos tempranos, cambios de conducta, retraimiento, o juegos sexuales inapropiados para la edad.

En este contexto, se recordó a la población que existen líneas gratuitas de asistencia: el 137 y el 102, además del WhatsApp 11-3133-1000, donde se brinda contención y asesoramiento.

El hecho generó indignación. La justicia chaqueña, mientras tanto, busca esclarecer cómo fue posible que una niña tan pequeña atravesara una situación tan brutal sin que nadie interviniera a tiempo.