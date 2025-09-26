Horror en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz
La menor ingresó al Hospital Bicentenario de Juan José Castelli con graves lesiones ginecológicas y se descubrió que había sido madre.
La provincia del Chaco se encuentra conmocionada por un caso de extrema gravedad. Una niña de 11 años ingresó al Hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli con un fuerte sangrado ginecológico. Los médicos constataron lesiones compatibles con un aborto espontáneo, lo que llevó a una inmediata denuncia por sospechas de abuso sexual.
Durante la revisión médica, los especialistas descubrieron que la niña había dado a luz recientemente. Poco después, la propia madre de la menor se presentó en el mismo hospital con un bebé recién nacido, que presentaba signos de hipotermia y un estado de salud crítico. El pequeño quedó internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde lucha por sobrevivir.
Ante esta situación, la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Gerónimo Agustín Roggero, dispuso el arresto de los progenitores de la niña. La acusación que pesa sobre ellos es la de encubrimiento, aunque no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación. Además, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda familiar, donde se recolectaron pruebas claves para el expediente.
El caso está siendo investigado como un presunto abuso sexual infantil por la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli. La situación plantea interrogantes sobre el entorno familiar y las señales que pudieron haber sido pasadas por alto antes de que se produjera esta tragedia.
Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
Las autoridades sanitarias y judiciales remarcaron la importancia de reconocer las señales de alerta en situaciones de abuso: desde lesiones físicas en la zona genital hasta embarazos tempranos, cambios de conducta, retraimiento, o juegos sexuales inapropiados para la edad.
En este contexto, se recordó a la población que existen líneas gratuitas de asistencia: el 137 y el 102, además del WhatsApp 11-3133-1000, donde se brinda contención y asesoramiento.
El hecho generó indignación. La justicia chaqueña, mientras tanto, busca esclarecer cómo fue posible que una niña tan pequeña atravesara una situación tan brutal sin que nadie interviniera a tiempo.
