Revés judicial para la discapacidad: revocaron la restitución de las pensiones suspendidas en Tucumán

Por estos fundamentos, la mayoría del tribunal —integrada por los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio— resolvió revocar la sentencia de primera instancia, dejar sin efecto la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos y disponer que cada beneficiario podría efectuar el reclamo que considerara pertinente de manera individual. Las costas de ambas instancias se impusieron por su orden, en atención a la razón probable para litigar.

El juez Fernando Luis Poviña, en disidencia parcial, consideró que la cuestión había devenido abstracta. Fundó su postura en el dictado de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y su decreto reglamentario 84/2026, los cuales, a su entender, modificaban el marco normativo aplicable y tornaban inoficioso un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Las asociaciones anticiparon que, dentro del plazo legal de diez días hábiles, presentarán recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.