Laferrere: un chofer de una famosa aplicación se defendió a los tiros de un robo

intento robo laferrere 1

Al entrevistarse con familiares, los investigadores establecieron que esa misma mañana el herido había pedido prestado un auto negro —de características coincidentes con el utilizado en el asalto— a un cuñado. Además, secuestraron la ropa que habría usado durante el hecho.

El sospechoso, de 32 años, quedó detenido e imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en una causa que lleva adelante la Fiscalía Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Duplaá. Según fuentes judiciales, cuenta con antecedentes y había recuperado la libertad hacía apenas cinco meses tras cumplir condena por robo automotor y tentativa de homicidio.