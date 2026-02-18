Laferrere: un chofer de una famosa aplicación se defendió a los tiros de un robo
El trabajador, que también se desempeña en el área de Seguridad municipal, repelió el ataque cuando un hombre armado se acercó a su ventanilla.
Un nuevo caso de inseguridad tuvo como escenario la localidad de Gregorio de Laferrere, donde un empleado municipal que trabaja además como conductor de una aplicación de viajes se defendió a balazos de un intento de robo. El episodio ocurrió durante la mañana de un domingo lluvioso y quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran con claridad la secuencia.
El protagonista, identificado como Martín, de 30 años, se desempeña en la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Ituzaingó y realiza viajes particulares en sus tiempos libres. Ese día había trasladado a pasajeros hasta una iglesia evangélica ubicada en la intersección de Luis Vernet y Soberanía Nacional, en el partido de La Matanza.
Mientras el vehículo permanecía detenido para que descendieran los ocupantes del asiento trasero, un auto negro se cruzó bruscamente delante de él. De ese rodado bajó un hombre que se dirigió directamente hacia la ventanilla del conductor. Según la investigación, el sospechoso estaba armado.
En ese instante se produjo el enfrentamiento. Desde el interior del automóvil, Martín disparó contra el agresor, quien resultó herido y escapó junto a sus cómplices. El conductor sufrió cortes producto de la rotura de los cristales, pero logró radicar la denuncia ante la Policía Bonaerense.
Horas más tarde, un hombre con una herida de bala en el brazo izquierdo ingresó al Hospital Simplemente Evita, en González Catán. Como ocurre habitualmente en estos casos, el centro de salud dio aviso a las autoridades. El paciente aseguró que había sido víctima de un intento de robo, pero su versión comenzó a desmoronarse.
Al entrevistarse con familiares, los investigadores establecieron que esa misma mañana el herido había pedido prestado un auto negro —de características coincidentes con el utilizado en el asalto— a un cuñado. Además, secuestraron la ropa que habría usado durante el hecho.
El sospechoso, de 32 años, quedó detenido e imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en una causa que lleva adelante la Fiscalía Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Duplaá. Según fuentes judiciales, cuenta con antecedentes y había recuperado la libertad hacía apenas cinco meses tras cumplir condena por robo automotor y tentativa de homicidio.
