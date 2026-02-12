Caso Paulina Lebbos: una amiga admitiría su culpabilidad por encubrimiento

Mercado fue la última persona del entorno de Paulina que la vio con vida aquella madrugada antes de ser brutalmente asesinada. Durante años, fue la “testigo clave”, pero su situación cambió drásticamente tras el histórico juicio que comenzó en 2018 y concluyó en 2019. En aquella sentencia, el tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto ordenó que fuese investigada, al considerar que su relato presentaba fisuras evidentes.