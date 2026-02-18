De no creer: estaba prófugo e intentó ocultarse en un freezer para evitar su captura

Sin embargo, ante las sospechas, los agentes ingresaron a la vivienda para inspeccionarla. Fue entonces cuando descubrieron la maniobra insólita: el prófugo se había introducido dentro de un freezer con la intención de pasar desapercibido. Al abrir el electrodoméstico, lo encontraron con signos evidentes de hipotermia. Lejos de resignarse en silencio, el acusado realizó un pedido particular: solicitó fumar “un último cigarrillo” antes de quedar detenido. La petición fue rechazada y de inmediato fue esposado.