De no creer: estaba prófugo e intentó ocultarse en un freezer para evitar su captura
El hombre, buscado por un violento asalto cometido a comienzos de mes, fue hallado por la Policía en una vivienda de González Catán.
Una escena tan insólita como reveladora del intento desesperado por eludir a la Justicia tuvo lugar en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, donde un hombre con pedido de captura fue encontrado escondido dentro de un freezer. El acusado, que permanecía prófugo desde principios de febrero, terminó detenido tras un operativo policial que culminó con su hallazgo en condiciones extremas.
El detenido fue identificado como Alexis Alejandro González, de 28 años. Según la investigación, era intensamente buscado desde el 2 de febrero, cuando junto a un cómplice habría asaltado a una mujer en la vía pública utilizando violencia. Aquel episodio derivó en una persecución que terminó abruptamente cuando los sospechosos, que huían en motocicleta, colisionaron contra un patrullero.
En ese momento fue aprehendido el acompañante, pero González logró escapar y mantenerse oculto durante más de dos semanas. Las tareas de inteligencia permitieron establecer que podría estar refugiado en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por una mujer que aseguró que el sospechoso no se encontraba allí.
Sin embargo, ante las sospechas, los agentes ingresaron a la vivienda para inspeccionarla. Fue entonces cuando descubrieron la maniobra insólita: el prófugo se había introducido dentro de un freezer con la intención de pasar desapercibido. Al abrir el electrodoméstico, lo encontraron con signos evidentes de hipotermia. Lejos de resignarse en silencio, el acusado realizó un pedido particular: solicitó fumar “un último cigarrillo” antes de quedar detenido. La petición fue rechazada y de inmediato fue esposado.
Tras su arresto, debió recibir atención médica por el cuadro inicial de hipotermia, aunque su estado no revestía gravedad. Ahora enfrenta una posible condena que podría superar los diez años de prisión. De acuerdo con fuentes policiales, posee antecedentes por abuso sexual, robo y violencia familiar, además de causas en trámite en distintos departamentos judiciales bonaerenses.
Durante el procedimiento se secuestraron elementos relevantes para la causa: la motocicleta utilizada en la fuga del 2 de febrero, varios teléfonos celulares de alta gama, una pistola Hi Power con once municiones listas para disparar, dos cargadores adicionales, un chaleco antibalas y prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto. La causa quedó en manos de la Justicia matancera, que deberá avanzar ahora con las imputaciones formales.
