Rigen alertas naranja y amarilla en gran parte de Argentina: cuáles son las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones del país
Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en distintas regiones de Argentina. Las advertencias abarcan principalmente el centro y norte del país, con fenómenos que podrían ser peligrosos para la vida, los bienes y el medio ambiente.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán Misiones, Formosa y sectores de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Para estos casos, el SMN aseguró que se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y aclaró que se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.
Alerta amarilla por tormentas
Se esperan tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente en las siguientes provincias: Salta (en la madrugada, tarde y noche); Jujuy (en la noche); Tucumán (en la tarde y la noche); Catamarca (en la tarde y la noche); La Rioja (en la mañana); Santiago del Estero (en la madrugada y la noche); Formosa (en la madrugada y la noche); Chaco (en la madrugada y la noche); Santa Fe (en la tarde); y Misiones (desde la madrugada hasta la noche).
Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estacionar los vehículos bajo los árboles.
- Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.
