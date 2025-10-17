Rigen alertas naranja y amarilla en gran parte de Argentina: cuáles son las provincias afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente en las siguientes provincias: Salta (en la madrugada, tarde y noche); Jujuy (en la noche); Tucumán (en la tarde y la noche); Catamarca (en la tarde y la noche); La Rioja (en la mañana); Santiago del Estero (en la madrugada y la noche); Formosa (en la madrugada y la noche); Chaco (en la madrugada y la noche); Santa Fe (en la tarde); y Misiones (desde la madrugada hasta la noche).