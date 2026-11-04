Río Negro: hallaron un esqueleto con las manos y pies atados bajo el piso de una ex estación de servicio

Según publicaron medios locales, la persona tenía las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa que también estaba sujetada. Encima de ese elemento había una campera de color oscuro.

Durante el procedimiento también se encontró una dentadura postiza y se constató que el cuerpo tenía puestos borcegos.

Estos elementos podrían aportar información relevante para avanzar en la identificación de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente cómo se produjo la muerte ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.

Los peritos deberán analizar las evidencias para determinar si existió la intervención de terceros y establecer las circunstancias en las que murió la persona.

Trasladaron los restos

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados del lugar con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande y posteriormente trasladados a Viedma.

Allí se realizará la autopsia, un procedimiento fundamental para establecer la causa de muerte y calcular su antigüedad aproximada. Los estudios también buscarán obtener datos que permitan conocer la identidad de la víctima.