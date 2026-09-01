Robo en Córdoba: acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación y el chofer de una app huyó con $1,6 millones
El hombre había cobrado su jubilación minutos antes y volvía a su casa con su nieto. Al llegar, el conductor aprovechó un descuido y escapó con el dinero.
Un jubilado fue víctima de un robo en Córdoba luego de cobrar su jubilación y solicitar, junto a su nieto, un vehículo a través de una aplicación para regresar a su casa. En cuestión de segundos, el conductor arrancó y escapó con una mochila que contenía más de $1,6 millones. El hecho ocurrió en el barrio Villa Revol y quedó registrado por una cámara de seguridad. La secuencia es ahora analizada por los investigadores, que buscan identificar al responsable y recuperar el dinero.
Misael Barzola había acompañado a su abuelo hasta el centro de Córdoba para que pudiera cobrar su jubilación. El hombre tiene dificultades para caminar debido a un problema en una de sus rodillas, por lo que su nieto lo asistió durante todo el recorrido.
Después de retirar el dinero y realizar algunas compras, ambos solicitaron un auto mediante una aplicación para regresar a su domicilio. El viaje terminó de manera inesperada cuando llegaron a destino. Mientras Barzola bajaba las bolsas y ayudaba a su abuelo a descender del vehículo, la mochila con el dinero quedó en el asiento trasero. El conductor cerró las puertas y se puso nuevamente en marcha antes de que el joven pudiera recuperar sus pertenencias.
El desesperado intento por detener el auto
Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Barzola comenzó a correr detrás del vehículo para intentar detenerlo. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte de la secuencia. En las imágenes se puede observar el momento en que el automóvil se aleja mientras el joven intenta alcanzarlo. “¡Pará, pará, pará!”, se escucha gritar a Barzola mientras corre detrás del vehículo.
El nieto explicó que la situación fue especialmente angustiante porque su abuelo acababa de cobrar el dinero y tiene dificultades para movilizarse. “Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó.
Qué hizo el chofer con la mochila antes del robo
El relato del joven incluye otro detalle que podría ser determinante para la investigación. Según aseguró, antes de escapar pudo observar al conductor tomando la mochila y revisándola. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, afirmó. Dentro de la mochila se encontraban más de $1.600.000 correspondientes a la jubilación que el hombre había cobrado ese mismo día.
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