Robo en Córdoba: acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación y el chofer de una app huyó con $1,6 millones

El nieto explicó que la situación fue especialmente angustiante porque su abuelo acababa de cobrar el dinero y tiene dificultades para movilizarse. “Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó.

Qué hizo el chofer con la mochila antes del robo

El relato del joven incluye otro detalle que podría ser determinante para la investigación. Según aseguró, antes de escapar pudo observar al conductor tomando la mochila y revisándola. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, afirmó. Dentro de la mochila se encontraban más de $1.600.000 correspondientes a la jubilación que el hombre había cobrado ese mismo día.