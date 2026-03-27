Robo y persecución terminó a los tiros en Villa Fraga: el dueño de la camioneta iba en el vehículo

Villa Fraga, un barrio ubicado en terrenos del Tren Urquiza

La Villa Fraga, también conocida como el Barrio Playón de Chacarita, es un barrio popular que se originó en terrenos ferroviarios del Tren Urquiza, cerca de la estación Federico Lacroze.

Desde 2017, la zona atraviesa un proceso de reurbanización e integración socio-urbana impulsado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), gracias al cual se construyeron 678 departamentos distribuidos en 33 edificios sobre la avenida Triunvirato.

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La mudanza de las familias a los nuevos edificios permitió la demolición de construcciones precarias para extender calles como Palpa y Triunvirato, conectando el barrio con la red vial de la Ciudad.

El asentamiento se encuentra delimitado por las avenidas Elcano y Triunvirato; y las calles Guevara, Céspedes, Fraga y Teodoro García.