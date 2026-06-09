Seducción, drogas y robo: cayó la banda de "viudas negras" de Puerto Madero
Las mujeres operaban en bares de Puerto Madero, donde captaban a sus víctimas para drogarlas y robarles.
Tres mujeres que integraban una red de viudas negras y solían operar en bares de Puerto Madero fueron detenidas por la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de San Justo tras una intensa investigación. En uno de los allanamientos se encontró el peligroso sedante que utilizaban para drogar a sus víctimas.
La investigación, que estuvo a cargo de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, se inició en agosto pasado a partir del robo bajo esta modalidad delictiva a un hombre en el barrio porteño de Villa Crespo.
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los dos hombres entablaron contacto con tres mujeres en un boliche de Puerto Madero y, tras tomar algunas cervezas, uno de los damnificados empezó a sentirse mal. Pese a esto, los cinco se retiraron en un auto solicitado por una aplicación hasta la casa de la víctima, en el mencionado barrio porteño.
Una vez allí, uno de los hombres optó por irse a su domicilio mientras que el otro se quedó con las mujeres. Poco después, la víctima perdió el conocimiento y se quedó dormida.
Cuando al día siguiente se despertó, constató que las mujeres no estaban en su casa y que le habían robado varias pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, tarjetas de crédito, su celular, una consola de videojuegos, una computadora portátil, cámaras digitales, joyas, prendas de vestir y calzado.
Luego de la denuncia, personal de la división Delitos contra la Salud y Seguridad Personal inició una investigación para dar con las tres sospechosas tras una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Provítola.
Dentro de las primeras medidas, se ordenó el análisis de los registros de la empresa de aplicación, de las imágenes captadas por cámaras de seguridad y de redes sociales. Tras esto, se logró identificar movimientos de las tarjetas en determinados comercios y estaciones de servicio.
A partir de las pruebas recolectadas, los investigadores determinaron que la banda de viudas negras tenía su base en el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza. De esta forma, el Juzgado ordenó dos allanamientos en febrero, uno en una casa de ese barrio y otro sobre la calle Bermejo 3400, unas pocas cuadras distantes una de otra.
En esos procedimientos los oficiales detuvieron a dos mujeres - Selena Belén Izaguirre, de 22 años, y Nicole Gesa, de 23 - y se incautaron tres celulares. Además, se secuestraron ocho sobres que contenían un polvo de colores rosa y celeste, y tabletas de Clotiapina, un sedante que habría sido utilizado para adormecer a sus víctimas.
Tras las primeras detenciones, el juzgado ordenó la captura nacional e internacional de Solange Fernanda Zanco, de 30 años, la tercera mujer integrante de la banda y también residente en San Justo.
Finalmente, la última prófuga fue interceptada el pasado 2 de junio tras ser divisaba en la calle 8 del Barrio 20 de Junio.
La mujer fue trasladada en principio a la Comisaría La Matanza-Centro 2da-Isidro Casanova, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal prestó colaboración en el procedimiento, en tanto la magistratura ordenó el traslado de la detenida a la Ciudad de Buenos Aires.
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