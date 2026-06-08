Detuvieron a los delincuentes que balearon a un influencer durante un robo en Barracas
Gabriel García, conocido como “El Profe”, fue emboscado por dos jóvenes. Toda la secuencia había sido registrada en varios videos.
A casi tres meses del brutal robo al influencer Gabriel García, más conocido como “El Profe” y quien se dedica a la venta de celulares, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron detener a los dos sospechosos acusados de haberlo baleado en medio de una emboscada durante un encuentro pactado en el barrio porteño de Barracas.
El hecho se había vuelto viral a partir de la publicación que realizó la propia víctima en las redes sociales tras sufrir un disparo en una pierna.
Según detallaron fuentes policiales, uno de los delincuentes fue detenido en las últimas horas en la intersección de las calles Hornos y California, a la vera de la autopista Arturo Frondizi, donde personal de la Comisaría Vecinal 4 D lo identificó y, tras intentar darse a la fuga, fue capturado. Fue identificado como Jorge Daniel Delgado, de 26 años, quien cuenta con antecedentes por lesiones graves y un pedido de captura vigente en una causa por robo.
La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). A la detención de Delgado se suma a la de Thiago Agustín Ledesma, de 21 años, quien, según determinaron los investigadores, también participó del robo y fue quien le disparó al influencer en una pierna durante su huida. Su captura se produjo a finales de abril durante un allanamiento a un departamento en la avenida Luna al 1700, en Barracas.
El caso se encuentra en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, quien investiga el hecho bajo la carátula de “robo a mano armada” y “lesiones”.
“Me dispararon”: el dramático momento en que balean al influencer en Barracas
Gabriel García, un influencer conocido como “El Profe” y con más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram, fue baleado durante un intento de robo en el barrio porteño de Barracas. La víctima compartió varios videos que registraron el momento en el que le dispararon y su desesperada huida en moto, pidiendo ayuda a los gritos.
El hecho, que cobró notoriedad luego de que el influencer difundiera las imágenes registradas por una cámara oculta en su casco, ocurrió el 2 de marzo en la Plaza Diaz Vélez de Barracas, donde había la víctima había pactado la venta de dos celulares con un supuesto comprador. Sin embargo, todo fue una trampa y terminó siendo emboscado por los delincuentes.
Así fue la secuencia del robo al influencer en Barracas
Las grabaciones captaron la secuencia completa desde el momento en el que influencer llegó a la plaza hasta que escapó a toda velocidad, pidiéndole ayuda a vecinos y personas que caminaban por la zona. Todo quedó registrado gracias a que García llevaba puesto unos anteojos con cámara.
En un primer video se ve al influencer llegando con su moto al cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena. Mientras espera al comprador, una situación le llamó la atención: en la plaza notó la presencia de un joven sospechoso que lo observaba y que, cuando le consultó si era su cliente, se mostró nervioso y se fue caminando en la dirección contraria.
Casi al instante apareció el presunto comprador, que comenzó a dialogar con García sobre las especificaciones del celular. Revisó el aparato minuciosamente, le hizo varias consultas sobre el estado y la configuración y hasta se mostró dubitativo con la compra.
El intercambio duró hasta que, en medio de la transacción, el joven que había estado en la plaza regresó e intentó asaltarlo. En pleno forcejeo con la víctima, el delincuente sacó un arma y le disparó.
El influencer recibió una herida de bala en la pierna y huyó de forma inmediata a gran velocidad por distintas calles del barrio, pidiendo ayuda a los gritos: “¡Me dispararon, auxilio!", se lo escucha vociferar en los videos.
Si bien en un principio varias personas no se animaron a acercarse ante la sospecha de que se tratara de un engaño, finalmente fue auxiliado por un grupo de vecinos.
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