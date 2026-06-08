Detuvieron a los delincuentes que balearon a un influencer durante un robo en Barracas

“Me dispararon”: el dramático momento en que balean al influencer en Barracas

Gabriel García, un influencer conocido como “El Profe” y con más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram, fue baleado durante un intento de robo en el barrio porteño de Barracas. La víctima compartió varios videos que registraron el momento en el que le dispararon y su desesperada huida en moto, pidiendo ayuda a los gritos.

El hecho, que cobró notoriedad luego de que el influencer difundiera las imágenes registradas por una cámara oculta en su casco, ocurrió el 2 de marzo en la Plaza Diaz Vélez de Barracas, donde había la víctima había pactado la venta de dos celulares con un supuesto comprador. Sin embargo, todo fue una trampa y terminó siendo emboscado por los delincuentes.

Influencer baleado barracas El intento de robo ocurrió en Barracas a mediados de marzo

Así fue la secuencia del robo al influencer en Barracas

Las grabaciones captaron la secuencia completa desde el momento en el que influencer llegó a la plaza hasta que escapó a toda velocidad, pidiéndole ayuda a vecinos y personas que caminaban por la zona. Todo quedó registrado gracias a que García llevaba puesto unos anteojos con cámara.

En un primer video se ve al influencer llegando con su moto al cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena. Mientras espera al comprador, una situación le llamó la atención: en la plaza notó la presencia de un joven sospechoso que lo observaba y que, cuando le consultó si era su cliente, se mostró nervioso y se fue caminando en la dirección contraria.

Influencer baleado barracas El influencer grabó todo con una cámara oculta

Casi al instante apareció el presunto comprador, que comenzó a dialogar con García sobre las especificaciones del celular. Revisó el aparato minuciosamente, le hizo varias consultas sobre el estado y la configuración y hasta se mostró dubitativo con la compra.

Influencer baleado barracas La emboscada ocurrió durante un encuentro pactado para la venta de celulares

El intercambio duró hasta que, en medio de la transacción, el joven que había estado en la plaza regresó e intentó asaltarlo. En pleno forcejeo con la víctima, el delincuente sacó un arma y le disparó.

El influencer recibió una herida de bala en la pierna y huyó de forma inmediata a gran velocidad por distintas calles del barrio, pidiendo ayuda a los gritos: “¡Me dispararon, auxilio!", se lo escucha vociferar en los videos.

Influencer baleado barracas El influencer fue emboscado por delincuentes y recibió un disparo en la pierna

Si bien en un principio varias personas no se animaron a acercarse ante la sospecha de que se tratara de un engaño, finalmente fue auxiliado por un grupo de vecinos.