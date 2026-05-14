Villa Gobernador Gálvez: mataron a tiros a un joven de 19 años en una casa
El hecho fue descubierto luego de una denuncia por varias detonaciones. Es el segundo crimen que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.
Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. El hecho fue descubierto por personal policial luego de que vecinos realizaran la denuncia tras escuchar las detonaciones. Es el segundo crimen que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.
El homicidio ocurrió en la noche del miércoles en un pasillo ubicado sobre la calle Comandante Espora al 100 bis, muy cerca del Club Infantil Defensores de Central, en el camino hacia la zona de Costa Esperanza.
Hasta allí se desplazó el personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) tras recibir un llamado al 911 en el que se denunciaban varias detonaciones y la existencia de al menos una persona herida.
Cuando la policía llegó al lugar indicado, los agentes encontraron a la víctima ya sin vida, tirada en el pasillo, boca arriba y con varias heridas de arma de fuego a la altura del pecho. Según informaron medios locales, cerca del cuerpo se hallaron varias vainas servidas de distinto calibre, las cuales fueron recogidas y enviadas para que se realice el correspondiente peritaje. La evidencia recolectada en el operativo reveló que durante la balacera se habría utilizado más de un arma de fuego.
Como parte del procedimiento, los agentes policiales también secuestraron prendas de vestir halladas en el sitio del homicidio.
La víctima fue identificada como Nemías Josué A., de 19 años, quien falleció poco después de las 21. Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que intervino en el procedimiento constató que presentaba heridas de bala en el tórax y en uno de los brazos.
Una vez confirmado el deceso, la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el lugar para inspeccionar la escena del brutal crimen del joven y adelante las actuaciones correspondientes.
Según fuentes policiales, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) pasadas las 23.45. En paralelo, el acta del procedimiento de la Policía de Acción Táctica quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.
La investigación del asesinato se encuentra ahora en manos de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Agustina Eiris, quien dispuso las medidas pertinentes para esclarecer el caso.
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