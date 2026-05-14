Villa Gobernador Gálvez: mataron a tiros a un joven de 19 años en una casa

La víctima fue identificada como Nemías Josué A., de 19 años, quien falleció poco después de las 21. Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que intervino en el procedimiento constató que presentaba heridas de bala en el tórax y en uno de los brazos.

Una vez confirmado el deceso, la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el lugar para inspeccionar la escena del brutal crimen del joven y adelante las actuaciones correspondientes.

Según fuentes policiales, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) pasadas las 23.45. En paralelo, el acta del procedimiento de la Policía de Acción Táctica quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.

La investigación del asesinato se encuentra ahora en manos de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Agustina Eiris, quien dispuso las medidas pertinentes para esclarecer el caso.