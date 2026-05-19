Murió el dueño de un reconocido bar de Rosario y detuvieron a su hijo

Ramiro Grasso se convirtió en el primer testigo del caso pero con el paso de las horas pasó al banquillo de los acusados: la fiscalía ya solicitó su detención y ordenó un dermotest para detectar la presencia de pólvora en sus manos, señal de un posible disparo.

El abogado de Ramiro Grasso, Alejandro Gómez del Toro, afirmó este martes a medios de Rosario que "lo que se está diciendo no es así", en referencia a la hipótesis de un parricidio, y remarco que a su cliente "no hace falta ni defenderlo porque es totalmente inocente".

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI)continua trabajando en la vivienda de la víctima y se mantiene la custodia oficial para evitar alterar el escenario.

Mientras tanto, el bar Pago del Sur, un punto de encuentro en la zona sur de Rosario desde los noventas, se mantiene con la persiana baja por luto, y sus parroquianos esperan que se devele qué le pasó a Hugo Grasso.