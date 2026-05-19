Murió el dueño de un reconocido bar de Rosario y detuvieron a su hijo
Ramiro Grasso llamó al 911 para reportar que había encontrado a su padre, Hugo, con un disparo en el abdomen dentro de su casa de la zona sur de Rosario.
La Justicia de Santa Fe investiga por estas horas las circunstancias en las que se produjo la muerte de Hugo Grasso, el dueño del clásico bar Pago del Sur de Rosario, quien falleció el lunes de esta semana tras recibir un disparo en el abdomen cuando se encontraba junto a su hijo en su domicilio.
Ramiro Grasso, de 34 años, quedó detenido este martes por orden de la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, quien recopiló los primeros datos obtenidos de la casa de la víctima, ubicada en Bonpland al 800, a escasos 20 metros del bar que está en la ochava con San Martín.
Según informó el sitio La Capital de Rosario, Hugo Dante Grasso, de 61 años, murió pasadas las 13 del lunes de esta semana tras recibir un disparo en el abdomen y fue su hijo Ramiro quien llamó a la Policía para reportar que estaba en el living de la vivienda cuando escuchó un ruido fuerte.
Ese "ruido fuerte" habría sido la deflagración de un arma, un revólver calibre 32 que los efectivos policiales encontraron adentro del cajón de un mueble, una disposición poco usual en el caso de que Hugo Grasso haya decidido quitarse la vida, como afirmó en un principio su hijo.
Ramiro Grasso se convirtió en el primer testigo del caso pero con el paso de las horas pasó al banquillo de los acusados: la fiscalía ya solicitó su detención y ordenó un dermotest para detectar la presencia de pólvora en sus manos, señal de un posible disparo.
El abogado de Ramiro Grasso, Alejandro Gómez del Toro, afirmó este martes a medios de Rosario que "lo que se está diciendo no es así", en referencia a la hipótesis de un parricidio, y remarco que a su cliente "no hace falta ni defenderlo porque es totalmente inocente".
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI)continua trabajando en la vivienda de la víctima y se mantiene la custodia oficial para evitar alterar el escenario.
Mientras tanto, el bar Pago del Sur, un punto de encuentro en la zona sur de Rosario desde los noventas, se mantiene con la persiana baja por luto, y sus parroquianos esperan que se devele qué le pasó a Hugo Grasso.
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