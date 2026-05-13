La mujer detenida por tener sexo en el baño de un avión está con "ayuda psiquiátrica" por el episodio viral

"Está con ayuda psiquiátrica", convino la letrada.

psa rosario

Es que no sólo el episodio en sí se volvió viral sino también la foto de la mujer y hasta su número de teléfono. algo que podría ser catalogado como doxing, es decir, la recopilación y difusión de datos personales de Sandra.

"La noticia escaló a dimensiones internacionales y comenzaron a difundirse rostros, nombres completos y hasta información de familiares", agregó Soccia, para quien "hay que discutir hasta dónde llega informar y dónde comienzan los daños irreparables que puede generar la viralización".

Qué pasó en el vuelo "hot" de Copa Airlines

Soccia reconoció que "hubo una situación arriba del avión", pero aclaró que su defendida "no tuvo ninguna participación".

Sandra y Mauricio "no se conocían previamente" sino que "el primer contacto ocurrió durante el vuelo" entre Panamá y Rosario. "Ella se vio involucrada circunstancialmente en un hecho ajeno", insistió.

De esas declaraciones se podría deducir que Mauricio tuvo más protagonismo en el episodio, aunque la pasajera denunciante haya considerado que Sandra era una participante y no una testigo.

La abogada, sin embargo, prefirió no aclarar para "no entorpecer la investigación penal", sólo se limitó a aclarar que "no existe ninguna evidencia que involucre" a la mujer de 59 años con el hombre de 54.

"Estamos evaluando acciones tanto en el ámbito penal como en el civil", indicó Soccia, ya sea contra Copa Airlines, la PSA o el acoso producto de la viralización del caso.