La mujer detenida por tener sexo en el baño de un avión está con "ayuda psiquiátrica" por el episodio viral
La abogada de Sandra O. aseguró que "el hecho no ocurrió", aunque la mujer fue denunciada por estar en una supuesta situación de "exhibiciones obscenas".
La abogada de Sandra O., la mujer que fue acusada de hacer "exhibiciones obscenas" en un vuelo de Copa Airlines a principios de mayo, aseguró esta semana que su clienta "está con ayuda psiquiátrica" desde que fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario.
"Todo lo que se está diciendo es falso. No ocurrió de la manera en la que se viralizó, de modo muy violento", aseguró Victoria Soccia, representante legal de Sandra O., en diálogo con Cadena 3 Rosario.
Soccia aseguró que "el hecho no ocurrió como se relata públicamente" y que su clienta "se vio involucrada de repente en una situación en la que no tiene nada que ver" con ella.
Sandra O. fue acusada de "exhibiciones obscenas" junto a otro pasajero, identificado como Mauricio C., un hombre de 54 años oriundo de Rosario que trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria.
Pero hasta la fecha "no se realizó una imputación formal y mucho menos existe una condena firme" contra la mujer, señaló su abogada, y sin embargo "su celular está explotado de mensajes agresivos, las redes tienen comentarios con humillación y hostigamiento".
"Está con ayuda psiquiátrica", convino la letrada.
Es que no sólo el episodio en sí se volvió viral sino también la foto de la mujer y hasta su número de teléfono. algo que podría ser catalogado como doxing, es decir, la recopilación y difusión de datos personales de Sandra.
"La noticia escaló a dimensiones internacionales y comenzaron a difundirse rostros, nombres completos y hasta información de familiares", agregó Soccia, para quien "hay que discutir hasta dónde llega informar y dónde comienzan los daños irreparables que puede generar la viralización".
Qué pasó en el vuelo "hot" de Copa Airlines
Soccia reconoció que "hubo una situación arriba del avión", pero aclaró que su defendida "no tuvo ninguna participación".
Sandra y Mauricio "no se conocían previamente" sino que "el primer contacto ocurrió durante el vuelo" entre Panamá y Rosario. "Ella se vio involucrada circunstancialmente en un hecho ajeno", insistió.
De esas declaraciones se podría deducir que Mauricio tuvo más protagonismo en el episodio, aunque la pasajera denunciante haya considerado que Sandra era una participante y no una testigo.
La abogada, sin embargo, prefirió no aclarar para "no entorpecer la investigación penal", sólo se limitó a aclarar que "no existe ninguna evidencia que involucre" a la mujer de 59 años con el hombre de 54.
"Estamos evaluando acciones tanto en el ámbito penal como en el civil", indicó Soccia, ya sea contra Copa Airlines, la PSA o el acoso producto de la viralización del caso.
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