Quién era Bruno Bussanich, el playero que fue asesinado en Rosario

El último posteo de los tres juntos es una foto de ellos tres con la camiseta canalla, que tenía la leyenda: “Mi pequeña familia”, publicada por López en su cuenta de Facebook.

Crimen playero rosario

Tras el crimen, Jimena López escribió un desesperado mensaje en sus redes sociales: “No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mier..., donde nadie puede ir ni siquiera a laburar. No podés salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de p... te maten. Hagan algo por favor, de una vez”.

Rosario de luto: Tres crímenes y un ataque mortal

El crimen de Bruno Bussanich se produjo el sábado por la noche en una estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600. Según las primeras informaciones, un hombre armado ingresó a la oficina del establecimiento y disparó tres veces contra el joven, que se encontraba trabajando.

La víctima recibió dos disparos en el pecho y uno en la cabeza, y murió a los pocos minutos en el hospital al que fue trasladado. Según trascendió, los autores del crimen se movilizaban en un automóvil chocado, con dos ocupantes a bordo, y antes de darse a la fuga dejaron una carta con una amenaza a Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, dónde afirmaron que iban a "matar más inocentes en el año".

amenaza pullaro rosario

Este violento hecho, se suma a los homicidios de dos taxistas y el ataque a Marcos D., conductor de la línea K de trolebuses, quien se encuentra internado en estado crítico.