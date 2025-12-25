Salta: celebraba la Navidad en familia, se le escapó un tiro y lucha por su vida
La víctima, de 40 años, manipulaba un arma dentro de su casa y fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo.
Un hombre de 40 años resultó gravemente herido tras efectuar un disparo accidental con un arma de fuego durante los festejos de Navidad en la ciudad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. El episodio se produjo pocos minutos después de la medianoche, en el inicio de las celebraciones de Nochebuena, provocando un momento de suma tensión y preocupación en sus seres queridos.
Según información difundida por el medio Noticias Argentinas, la víctima se encontraba reunida con su familia cuando comenzó a manipular un arma de fuego dentro del domicilio. Por otro lado, de acuerdo a lo consignado por el medio local Qué Pasa Salta, el hecho se originó a partir de una “mala maniobra con un arma”, lo que derivó en que “se le escapara un tiro” que terminó impactando contra el propio hombre.
El disparo le provocó una herida de gravedad al hombre, por lo que los presentes solicitaron asistencia de manera inmediata. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y le brindó las primeras atenciones.
Debido a la seriedad de la lesión, la víctima fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde quedó internado bajo cuidados médicos especializados y constantes, según indicaron fuentes sanitarias.
Hasta el momento no se dio a conocer un parte médico oficial sobre su evolución clínica, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
A raíz de esto, efectivos policiales de la zona iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Se busca establecer si el arma contaba con la documentación pertinente y qué fue lo que desencadenó el fatal descuido.
Los investigadores realizaron peritajes en la vivienda de Rosario de Lerma para recolectar pruebas y testimonios de los presentes.
