Descubrí Salta: el pueblo colonial detenido en el tiempo que está sobre la Ruta 40
Con menos de mil habitantes, rodeado de cerros imponentes y atravesado por una calma difícil de encontrar, este pueblo del Valle Calchaquí es uno de los secretos mejor guardados de Salta.
Lejos del ruido de las grandes ciudades y del turismo masivo, este destino invita a bajar un cambio y dejarse llevar por el ritmo pausado de la vida rural. Sus calles angostas, sus casonas antiguas y su entorno natural lo convierten en un refugio perfecto para quienes buscan descanso y autenticidad.
Qué se puede hacer en Molinos
Caminar por Molinos es como viajar en el tiempo. El pueblo conserva una fuerte impronta colonial que se refleja en su arquitectura y en su trazado urbano. Entre sus principales atractivos se destaca la iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que sorprende por su estilo de influencia cuzqueña y por albergar los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador español de Salta del Tucumán.
La gastronomía es otro de los grandes pilares del pueblo. Empanadas, tamales, charqui, maíz mote y bebidas artesanales elaboradas con recetas ancestrales forman parte de una experiencia culinaria profundamente ligada a la identidad local. Todo se complementa con los reconocidos vinos de altura, producidos en viñedos ubicados a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar.
Para los amantes de la historia y la cultura, a pocos kilómetros se encuentran las ruinas precolombinas de El Churcal, un sitio arqueológico que conserva vestigios de alfarería, textiles y cestería de los pueblos originarios que habitaron la región.
Dónde queda Molinos
Molinos se ubica en el sudeste de la provincia de Salta, en pleno Valle Calchaquí, a unos 206 kilómetros de la ciudad de Salta. Su localización privilegiada, rodeada de montañas y paisajes áridos, lo convierte en un punto clave para recorrer el noroeste argentino.
El pueblo forma parte del circuito turístico de la Ruta Nacional 40, una de las más emblemáticas del país, que atraviesa escenarios naturales imponentes y conecta múltiples destinos históricos.
Cómo llegar a Molinos
Desde la ciudad de Salta, se puede llegar a Molinos en auto tomando la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate y luego continuando por la Ruta Nacional 40 hacia el norte. El recorrido, aunque extenso, ofrece vistas espectaculares de los Valles Calchaquíes y es parte fundamental de la experiencia del viaje.
Durante las vacaciones de , Molinos se presenta como una opción ideal para quienes buscan paisajes, historia, buena comida y tranquilidad, en uno de los rincones más auténticos de Salta.
