Se registraron 12 casos de hantavirus en Salta: hay cinco muertos
Las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas, sobre todo en áreas rurales, mientras se monitorea la situación epidemiológica a nivel nacional.
La provincia de Salta atraviesa un momento de fuerte preocupación sanitaria tras la confirmación de doce casos de hantavirus y cinco muertes asociadas a la enfermedad en un corto período de tiempo. La información fue ratificada por el Ministerio de Salud provincial, que activó protocolos de vigilancia y reforzó las campañas de prevención ante el riesgo de nuevos contagios, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, precisó que, si bien el número de casos genera alerta, siete de los pacientes evolucionaron de manera favorable y ya recibieron el alta médica. No obstante, remarcó que la letalidad registrada obliga a extremar los cuidados y a sostener un monitoreo permanente de la situación, dado el carácter grave de la enfermedad.
Desde la cartera sanitaria se insistió en la importancia de las medidas de prevención doméstica. Entre las principales recomendaciones se destaca mantener la limpieza de viviendas, galpones y terrenos baldíos, eliminar acumulaciones de basura y desmalezar zonas cercanas a los hogares. El objetivo es reducir la presencia de roedores, principales transmisores del virus, y evitar el contacto con sus excreciones, principal vía de contagio.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda severa que no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. Se transmite al ser humano a través de la inhalación de partículas presentes en la saliva, la orina o las heces del ratón rural, así como por contacto directo con estos fluidos. Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal, pero la evolución puede ser rápida y grave, afectando el sistema respiratorio y cardiovascular.
La situación actual a nivel nacional
En el plano nacional, el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación aportó un marco más amplio sobre la situación. Según el informe, en lo que va del año se registró un incremento del 17% en los casos de hantavirosis en comparación con el promedio del período 2020-2024. Este aumento encendió alertas en varias jurisdicciones, aunque con comportamientos desiguales según la región.
La mayor concentración de casos se observa en la región Centro del país -que abarca Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos- con el 70% de los contagios. Le sigue la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, que concentra el 17%. En el NOA, donde se incluyen Salta, Jujuy y Tucumán, los registros se mantienen dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026, aunque el brote salteño obligó a reforzar la vigilancia.
Las autoridades sanitarias provinciales y nacionales coincidieron en que la clave para evitar nuevos casos está en la prevención y en la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles. Mientras tanto, Salta permanece en alerta, con equipos de salud desplegados y una población llamada a extremar cuidados para frenar la propagación del virus.
