Se registraron 12 casos de hantavirus en Salta: hay cinco muertos

La mayor concentración de casos se observa en la región Centro del país -que abarca Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos- con el 70% de los contagios. Le sigue la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, que concentra el 17%. En el NOA, donde se incluyen Salta, Jujuy y Tucumán, los registros se mantienen dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026, aunque el brote salteño obligó a reforzar la vigilancia.

Las autoridades sanitarias provinciales y nacionales coincidieron en que la clave para evitar nuevos casos está en la prevención y en la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles. Mientras tanto, Salta permanece en alerta, con equipos de salud desplegados y una población llamada a extremar cuidados para frenar la propagación del virus.