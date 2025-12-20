Descubrí Salta 2026: el pueblo rodeado por la selva y la humedad para conocer este verano

Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos cercanos como Orán, el Parque Nacional Baritú o incluso la frontera con Bolivia.

Cómo llegar a Tartagal

Desde la ciudad de Salta capital, se puede llegar a Tartagal en auto particular o en colectivos de media y larga distancia. El viaje atraviesa rutas rodeadas de paisajes verdes y pueblos con historia, convirtiendo el trayecto en parte de la experiencia.

Gracias a su buena conectividad y a su entorno natural privilegiado, Tartagal se consolida como una opción ideal para quienes buscan una escapada diferente, selvática y refrescante para disfrutar este verano en el norte argentino.