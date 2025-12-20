Descubrí Salta 2026: el pueblo rodeado por la selva y la humedad para conocer este verano
En el norte argentino existe un destino que sorprende por su vegetación exuberante, su clima húmedo y paisajes que parecen sacados de una película.
Para quienes buscan romper con los destinos clásicos y apostar por la naturaleza en estado puro, el norte argentino guarda verdaderas joyas. Entre cerros verdes, ríos caudalosos y senderos selváticos, hay un pueblo que se destaca por su biodiversidad, su tranquilidad y una identidad que combina tradición y aventura.
Qué se puede hacer en Tartagal
Uno de los mayores atractivos de Tartagal es su entorno natural. El pueblo se encuentra en una zona de transición entre las yungas y el Chaco salteño, lo que le otorga una riqueza ambiental única. Entre las actividades más elegidas se destacan las caminatas por senderos selváticos, el avistaje de aves, las excursiones en bicicleta de montaña y los recorridos en vehículos 4x4 por caminos de cornisa.
También es posible visitar el Monumento Natural Bosques Petrificados, un área protegida que conserva fósiles de árboles con millones de años de antigüedad, ideal para quienes disfrutan de la geología y la fotografía de paisajes. A esto se suman cabalgatas guiadas, miradores naturales y visitas a fincas de frutas tropicales.
La experiencia se completa con la gastronomía regional, donde brillan la humita, los tamales y las clásicas empanadas salteñas, además de festivales folclóricos, ferias de artesanías y celebraciones populares que mantienen vivas las tradiciones locales.
Dónde queda Tartagal
Tartagal se encuentra en el norte de la provincia de Salta, dentro de la región chaqueña serrana. Está rodeado por sierras, selva espesa y cursos de agua, lo que le da un clima cálido y húmedo, especialmente durante el verano, cuando el paisaje alcanza su máximo esplendor.
Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos cercanos como Orán, el Parque Nacional Baritú o incluso la frontera con Bolivia.
Cómo llegar a Tartagal
Desde la ciudad de Salta capital, se puede llegar a Tartagal en auto particular o en colectivos de media y larga distancia. El viaje atraviesa rutas rodeadas de paisajes verdes y pueblos con historia, convirtiendo el trayecto en parte de la experiencia.
Gracias a su buena conectividad y a su entorno natural privilegiado, Tartagal se consolida como una opción ideal para quienes buscan una escapada diferente, selvática y refrescante para disfrutar este verano en el norte argentino.
