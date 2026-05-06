Confirman un caso de hantavirus Bariloche: aislaron a toda una familia

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En el caso de Bariloche, solo circula la cepa Andes, la única que puede transmitirse de persona a persona y que implica aislar a los contactos estrechos. Por el contrario, en el norte del país no se registraron hasta el momento contagios interhumanos.

Además del viaje, el hombre manifestó que hace más de un mes había realizado tareas de limpieza y desmalezamiento en zonas con posible presencia de roedores. Pese a esto, teniendo en cuenta el período de incubación, los médicos sostienen que es más probable que se haya contagiado en las provincias del norte.

Mientras tanto, el hombre sigue internado: “Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”, señaló Bustamante.

Se trata del tercer caso de hantavirus en la región en lo que va de 2026. Días atrás, se había registrado un contagio en El Bolsón, donde el paciente evolucionó favorablemente. Durante el verano, un policía de 39 años murió tras contraer la enfermedad en la zona de la Cascada Santa Ana, cerca de la frontera con Chile.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

hantavirus Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en Chubut.

El hantavirus una enfermedad viral transmitida por roedores - en particular el ratón colilargo - que se contagia a los seres humanos principalmente por inhalación de partículas infectadas que quedan en el aire y surgen de las excreciones del animal, como la orina, saliva o materia fecal.

La cepa Andes tiene como principal característica el ser la única que puede transmitirse de persona a persona.

Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

No existe una vacuna contra el hantavirus, pero la prevención es muy simple:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.

Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.

Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.

Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.

Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.