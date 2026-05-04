Intriga en Salta: una avioneta cayó en el monte y sus ocupantes desaparecieron

Otro dato relevante surgió del análisis del terreno: en las inmediaciones se detectaron huellas de camionetas, lo que sugiere que los ocupantes no solo lograron escapar, sino que podrían haber contado con apoyo externo para abandonar la zona rápidamente tras el incidente. Este indicio refuerza la hipótesis de una operación planificada.

Durante las horas posteriores al hallazgo, se desplegaron intensos rastrillajes en el área, aunque hasta el momento no se logró dar con los tripulantes ni con otras personas vinculadas al hecho. El terreno, de difícil acceso y con vegetación densa, complica las tareas de búsqueda.

La causa quedó en manos de Gendarmería Nacional Argentina, que trabaja en reconstruir la ruta de la aeronave, determinar su procedencia exacta y esclarecer si el episodio está relacionado con actividades ilícitas. El caso, por ahora, suma más preguntas que respuestas.