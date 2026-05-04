Intriga en Salta: una avioneta cayó en el monte y sus ocupantes desaparecieron
El hallazgo de la aeronave abandonada, con matrícula adulterada y señales de apoyo logístico en la zona, abrió una investigación que apunta a posibles actividades ilegales.
Un episodio rodeado de incógnitas mantiene en alerta a las autoridades en el norte argentino. Una avioneta se estrelló durante la madrugada del sábado en una zona rural del Chaco salteño y, al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena tan desconcertante como sospechosa: la aeronave estaba vacía y no había rastros de sus ocupantes.
El hecho ocurrió cerca de las 2:00 en el paraje Los Leones, ubicado a unos 40 kilómetros de Los Blancos, en el este de la provincia de Salta, una región cercana al límite con Formosa. Según relataron vecinos del lugar, el descenso de la avioneta fue abrupto y generó preocupación inmediata, lo que derivó en un rápido aviso a las fuerzas de seguridad.
Cuando la policía arribó al sitio, confirmó que no había personas en el interior del vehículo aéreo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el estado de la aeronave: presentaba la matrícula parcialmente borrada y tenía pintada una bandera que indicaría un posible origen boliviano. Estos elementos alimentaron rápidamente las sospechas sobre la naturaleza del vuelo.
Si bien en una primera inspección no se hallaron sustancias ilegales dentro del avión, la intervención de unidades especializadas en narcotráfico no tardó en concretarse. Personal de Drogas de la Policía de Salta, junto con Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, tomó el control del operativo para avanzar en la investigación.
Otro dato relevante surgió del análisis del terreno: en las inmediaciones se detectaron huellas de camionetas, lo que sugiere que los ocupantes no solo lograron escapar, sino que podrían haber contado con apoyo externo para abandonar la zona rápidamente tras el incidente. Este indicio refuerza la hipótesis de una operación planificada.
Durante las horas posteriores al hallazgo, se desplegaron intensos rastrillajes en el área, aunque hasta el momento no se logró dar con los tripulantes ni con otras personas vinculadas al hecho. El terreno, de difícil acceso y con vegetación densa, complica las tareas de búsqueda.
La causa quedó en manos de Gendarmería Nacional Argentina, que trabaja en reconstruir la ruta de la aeronave, determinar su procedencia exacta y esclarecer si el episodio está relacionado con actividades ilícitas. El caso, por ahora, suma más preguntas que respuestas.
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