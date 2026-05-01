Exlegislador de Salta imputado por contrabando quiso sobornar al fiscal: "Hay plata, mucha plata"

En una audiencia de formalización realizada el jueves último ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, la magistrada dejó además sin efecto la libertad bajo caución real de $500 millones que le había sido concedida anteriormente y dispuso su prisión preventiva por 60 días.

La misma medida alcanzó a un segundo acusado, identificado por sus iniciales como J.M.A. y señalado como intermediario en la maniobra, a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro.

Los audios del intento de soborno a la Fiscalía

Al presentar el nuevo caso por el que se realizaron numerosos allanamientos, la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede fiscal de Tartagal y a cargo de la investigación principal sobre contrabando y asociación ilícita, sostuvo que no se trató de un ofrecimiento improvisado, sino de una maniobra planificada para acercarse a un integrante del MPF a través de vínculos personales y familiares.

Según la investigación, Cisnero, mientras gozaba de libertad, buscó contactar de varias maneras al auxiliar de la fiscalía para mantener un encuentro, que se concretó dentro de una camioneta Toyota.

Prevenido ante la situación, el funcionario judicial concurrió a la cita con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera y grabó al individuo identificado como J.M.A., quien le dijo que hablaba en nombre de Cisnero y le ofreció dinero para que influyera en favor del exlegislador antes de una audiencia clave prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.

allanamiento salta Se realizaron allanamientos en propiedades del exlegislador salteño.

“Yo te voy a decir la verdad, la pura. La justa, la justa y la verdad. Hay plata, mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, expresó el intermediario el intermediario de Cisnero, según se desprende de las grabaciones que usó la Justicia de Salta para imputar al exlegislador provincial.

En otro tramo insistió: “Él (por Cisnero) dice que está dispuesto a poner guita”, agregando que el exlegislador quería garantías para el 23 de junio: “Yo quiero ya ahí, concreto, que a mí no me van a meter en cana, nada, nada, nada”.

También afirmó que ya habría realizado pagos para obtener beneficios procesales: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía”. Asimismo, sostuvo: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.