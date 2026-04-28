Salta: narcos alquilaban fincas y plantaban tomates para ocultar droga

El avance de la causa fue posible gracias a una denuncia anónima, tareas de vigilancia y el aporte de tres de los detenidos en calidad de arrepentidos, junto al análisis de sus teléfonos celulares.

A partir de esas pruebas, se verificó la participación de dos hermanos, identificados como A.R., J.R, y de un ciudadano venezolano, J.B., quien había llegado a Colonia Santa Rosa hacía siete meses desde Buenos Aires.

Los dos hermanos fueron sindicados como líderes de la banda, mientras que el otro hombre como integrante activo.

Tras una intervención telefónica de los celulares de los tres sospechosos, días previos al allanamiento del sábado pasado se descubrieron conversaciones y chats que daban cuenta del movimiento de una importante carga de drogas.

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Fue entonces cuando a pedido del fiscal Romero, la justicia ordenó ocho allanamientos. Fue en una de las fincas donde se cultivaban tomates que se logró la detención de los dos hermanos A.R., J.R y del venezolano J.B.

Además, se detectó que utilizaban camionetas y tractores para moverse entre las fincas sin levantar sospechas, y que los miembros de la organización se reunían en un pool para coordinar el almacenaje y movimiento de la droga.

La fiscalía, con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería, estableció que traían la droga de Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado en cercanía del Río Colorado y desde allí la trasladaban.

Los principales acusados, con prisión preventiva

Con toda esta evidencia, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dio por válidas las detenciones, aceptó la imputación propuesta por Romero y ordenó la prisión preventiva por 90 días para los tres principales acusados.

Los detenidos fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores. También se imputó a los dos hermanos por el transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes.

Además, el juez dispuso un plazo de 120 días para profundizar la investigación, incluyendo peritajes sobre celulares y otros dispositivos secuestrados.

La Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de los detenidos al considerar la gravedad del caso, el riesgo de fuga y la posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación.