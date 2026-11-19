Salta: un hombre se atragantó mientras comía un asado en una embarcación y murió
Celso Eduardo Figueroa compartía un almuerzo en el Dique Cabra Corral, a bordo de un catamarán junto a otros pasajeros cuando sufrió la broncoaspiración.
Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras compartía un asado a bordo de un catamarán turístico en el dique Cabra Corral, en la provincia de Salta. Las maniobras de reanimación comenzaron en la propia embarcación y continuaron durante el traslado a tierra, pero no alcanzaron para salvarle la vida.
Todo ocurrió el domingo 15 de noviembre, mientras víctima, identificada como Celso Eduardo Figueroa, compartía un asado con otros pasajeros. Un trozo de carne obstruyó sus vías respiratorias y derivó en un cuadro de broncoaspiración —una situación en la que el material ingerido no llega al estómago sino a los pulmones, impidiendo el ingreso de aire—. La asfixia progresó en segundos; la diferencia entre sobrevivir o no en un caso así se mide en la velocidad de la respuesta y en el conocimiento de quienes están cerca.
Los tripulantes de la embarcación alertaron de inmediato a las autoridades y se presentó un equipo de la Policía Lacustre. Una ambulancia trasladó a Figueroa a un hospital de Coronel Moldes, pero el hombre ingresó sin signos vitales.
Un pescador testigo del accidente contó al programa El Murishow, de la emisora La Caldera Informa, que nadie supo cómo actuar ante la emergencia y no le aplicaron la maniobra de Heimlich.
“Escuchamos gritos, escuchamos que pedían ayuda. Nosotros fuimos a ver qué pasaba y se sabía que un hombre se había ahogado. Todas las personas estaban shockeadas, no podían creer lo que estaba pasando. No hubo ninguna maniobra de primeros auxilios. Los que manejan los catamaranes estaban shockeados, toda la gente no sabía qué hacer”, relató el pescador.
De acuerdo con su testimonio, también hubo demoras en el traslado de Figueroa: “Estuvimos esperando a Lacustre, demoró mucho en llegar al lugar. Cuando fuimos a ver, la persona ya estaba tirada en el piso, había cambiado mucho el color de piel. Y vino Lacustre y se lo terminó llevando, y después nosotros volvimos para la orilla”.
La noticia golpeó a quienes compartían esa jornada y se extendió rápidamente por el Valle de Lerma. Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a la familia. Los restos de Celso Eduardo Figueroa fueron velados en una sala velatoria de La Merced, donde vecinos, amigos y familiares se acercaron para despedirlo.
Según informó el periódico regional El Expreso de Salta, las autoridades iniciaron actuaciones para reconstruir con precisión la secuencia de la emergencia, aunque de momento no se difundieron datos oficiales sobre cuánto tiempo transcurrió entre el atragantamiento y el pedido de auxilio. Las actuaciones apuntan a determinar, por ejemplo, si durante la emergencia alguno de los presentes o tripulantes tenía formación para aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica de desobstrucción de vías respiratorias que consiste en compresiones abdominales firmes hacia adentro y hacia arriba, en la comprensión de que durante un catamarán, en medio del dique y lejos de la costa, contar con esa preparación puede ser la única variable que defina el resultado.
La investigación también deberá determinar si la embarcación contaba con botiquín, si el personal tenía formación en primeros auxilios o RCP, y si existía algún protocolo de emergencia médica a bordo.
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