De acuerdo con su testimonio, también hubo demoras en el traslado de Figueroa: “Estuvimos esperando a Lacustre, demoró mucho en llegar al lugar. Cuando fuimos a ver, la persona ya estaba tirada en el piso, había cambiado mucho el color de piel. Y vino Lacustre y se lo terminó llevando, y después nosotros volvimos para la orilla”.

La noticia golpeó a quienes compartían esa jornada y se extendió rápidamente por el Valle de Lerma. Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a la familia. Los restos de Celso Eduardo Figueroa fueron velados en una sala velatoria de La Merced, donde vecinos, amigos y familiares se acercaron para despedirlo.

Según informó el periódico regional El Expreso de Salta, las autoridades iniciaron actuaciones para reconstruir con precisión la secuencia de la emergencia, aunque de momento no se difundieron datos oficiales sobre cuánto tiempo transcurrió entre el atragantamiento y el pedido de auxilio. Las actuaciones apuntan a determinar, por ejemplo, si durante la emergencia alguno de los presentes o tripulantes tenía formación para aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica de desobstrucción de vías respiratorias que consiste en compresiones abdominales firmes hacia adentro y hacia arriba, en la comprensión de que durante un catamarán, en medio del dique y lejos de la costa, contar con esa preparación puede ser la única variable que defina el resultado.

La investigación también deberá determinar si la embarcación contaba con botiquín, si el personal tenía formación en primeros auxilios o RCP, y si existía algún protocolo de emergencia médica a bordo.