Caótico temporal en Salta: al menos 150 heridos, calles anegadas y techos destruidos

La tormenta también provocó un corte generalizado del suministro eléctrico y complicaciones en las comunicaciones. Durante buena parte de la emergencia, los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse debido a la falta de señal de telefonía celular, según informó El Tribuno.

Poste de luz caído sobre la calle tras la tormenta

"La lluvia hizo desastre con vientos huracanados", describieron vecinos que compartieron imágenes del temporal. Otros testimonios daban cuenta de la magnitud de los daños: "Hay árboles caídos y cables caídos por todos lados".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para todo el departamento General José de San Martín. Mientras continúan las tareas de asistencia a los damnificados, se recomienda a los vecinos evitar la circulación por zonas con tendido eléctrico dañado, árboles caídos o acumulación de agua.