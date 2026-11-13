Caótico temporal en Salta: al menos 150 heridos, calles anegadas y techos destruidos
La tormenta de viento, lluvia y granizo afectó principalmente a Embarcación. Hubo cortes de luz y dificultades en las comunicaciones.
Al menos 150 personas resultaron lesionadas tras un temporal de fuertes ráfagas de viento, intensa lluvia y caída de granizo, que causó destrozos en la localidad de Embarcación, en el norte de Salta. Se registraron voladuras de techos, cortes de luz, caída de árboles y calles anegadas.
El fenómeno se registró durante la tarde del jueves 12 de noviembre y obligó a las autoridades provinciales y municipales a desplegar operativos de asistencia en materia de salud, seguridad y relevamiento en las zonas afectadas.
Según se informó, al menos 150 personas lesionadas como consecuencia de la tormenta y tuvieron que ser asistidas en el Hospital San Roque de Embarcación. En paralelo, el Ministerio de Salud Pública sumó ambulancias y médicos a las guardias.
De acuerdo con la información oficial, cuatro pacientes se encontraban bajo evaluación y en proceso de derivación por traumatismos. Entre los diagnósticos iniciales se registraron una fractura de fémur, una fractura de muñeca y una lesión en la ingle. Además, otros cuatro pacientes recibieron asistencia por heridas cortantes en brazos y piernas.
Los daños se registraron en distintos sectores de la localidad salteña, donde el temporal dejó un escenario de destrozos, con árboles que fueron arrancados de raíz, postes de energía desplomados sobre las calles, techos de viviendas y comercios destruidos y calles completamente anegadas por la presencia de agua.
La tormenta también provocó un corte generalizado del suministro eléctrico y complicaciones en las comunicaciones. Durante buena parte de la emergencia, los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse debido a la falta de señal de telefonía celular, según informó El Tribuno.
"La lluvia hizo desastre con vientos huracanados", describieron vecinos que compartieron imágenes del temporal. Otros testimonios daban cuenta de la magnitud de los daños: "Hay árboles caídos y cables caídos por todos lados".
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para todo el departamento General José de San Martín. Mientras continúan las tareas de asistencia a los damnificados, se recomienda a los vecinos evitar la circulación por zonas con tendido eléctrico dañado, árboles caídos o acumulación de agua.
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