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"Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo. Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación", expresó el funcionario.