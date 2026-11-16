Gustavo Sáenz firmó el decreto y confirmó el desdoblamiento de las elecciones en Salta: cuándo se vota
El gobernador separó los comicios locales de la votación nacional. Se utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá instancia de PASO.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento del calendario electoral y convocó a los comicios provinciales para el próximo 16 de mayo de 2027, cinco meses antes de la elección presidencial prevista a nivel nacional para el 24 de octubre.
La medida quedó formalizada a través del decreto provincial 762 y fue comunicada públicamente mediante redes sociales por el ministro de Gobierno salteño, Ignacio Jarsún, quien destacó la importancia de diferenciar las discusiones locales de la contienda nacional.
"Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo. Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación", expresó el funcionario.
La definición de la fecha y el sistema de votación
En las semanas previas al anuncio oficial, las autoridades de la provincia norteña venían evaluando dos posibles domingos del calendario de otoño, el 16 o el 23 de mayo, para concretar el adelantamiento, inclinándose finalmente por la primera alternativa.
De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, la jornada electoral se desarrollará sin instancias de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y volverá a implementarse bajo el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que rige en el distrito.
Qué cargos se renuevan en la provincia
Además de definir las fórmulas para gobernador y vicegobernador, los ciudadanos salteños acudirán a las urnas para renovar gran parte de la estructura legislativa y ejecutiva de los distintos municipios del territorio:
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Legislatura provincial: se pondrán en juego 11 bancas de la Cámara de Senadores y 30 escaños de la Cámara de Diputados.
Ámbito municipal: se elegirán autoridades para 60 intendencias y 222 cargos de concejales.
Convención constituyente: en el municipio de Rivadavia Banda Sur también se votarán convencionales constituyentes municipales encargados de redactar una nueva Carta Orgánica.
Con esta resolución, Salta se suma al lote de jurisdicciones que optaron por despegar sus cronogramas locales de la elección nacional de 2027.
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