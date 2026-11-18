Luego de controlar las llamas, las tareas continuaron durante la tarde. Pasadas las 19, los brigadistas comenzaron a remover sectores del suelo y a enfriar el terreno para eliminar posibles focos de calor que pudieran reactivar el incendio.

En paralelo, efectivos de la Policía de Salta establecieron un perímetro de seguridad en las inmediaciones. El dispositivo también contó con vigilancia desde el Centro de Video Vigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1, que permitió mantener el seguimiento de la situación.

Gracias a la celeridad de la intervención y al trabajo coordinado de las fuerzas, se logró controlar el foco ígneo sin lamentar personas lesionadas ni daños en bienes materiales. Además, personal de la Secretaría de Desarrollo Social asistieron a quienes se encontraban trabajando en el lugar y distribuyeron agua fresca durante el procedimiento.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, destacó la capacidad de respuesta del municipio ante estas emergencias: “Actuamos con muchísima rapidez apenas recibimos el alerta. Al tratarse de una zona de difícil acceso en la ladera del cerro, el trabajo cuerpo a tierra con mochilas y el apoyo del avión hidrante fueron clave”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Gambetta sostuvo que la intervención permitió demostrar la capacidad operativa del municipio frente a este tipo de contingencias. “Este operativo demuestra que la Municipalidad cuenta con el personal capacitado, el equipamiento y la articulación necesaria para dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones”, concluyó.

El incendio forestal en el cerro San Bernardo de Salta fue extinguido luego de varias horas de trabajo, con unas tres hectáreas afectadas y sin consecuencias para las personas ni para los bienes materiales.

Recomendaciones para quienes visiten el cerro San Bernardo en Salta

Desde la Municipalidad de Salta remarcaron una serie de medidas y recomendaciones para quienes visiten en cerro San Bernardo:

- No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

- No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

- No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

- Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

- Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

- Se recuerda que ante cualquier situación de emergencia se debe llamar de inmediato al 911 o al 105, línea gratuita municipal que cuenta con personal de guardia las 24 horas.