Salta: un joven mató al perro de su pareja dejándolo colgado de un árbol
La acusación formal fue presentada por el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, tras un grave incidente ocurrido el lunes 5 de octubre.
Un joven de 27 años fue imputado en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el departamento de Anta, acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar la muerte del perro de la familia. El episodio, que generó fuerte repudio entre vecinos y organizaciones proteccionistas, fue informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido.
El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre, en una vivienda del barrio Asentamiento de Ferrocarril de Apolinario Saravia. El acusado llegó al domicilio en evidente estado de ebriedad. En ese contexto, según la denuncia, habría intimidado a su pareja utilizando un arma blanca, situación que generó pánico en la mujer y en el entorno familiar.
En el segundo hecho investigado, el acusado habría atado con una soga a un árbol al perro de su pareja. La mascota quedó suspendida de tal manera que finalmente murió por asfixia, según la reconstrucción que realizan los investigadores.
Pruebas incorporadas y calificación legal
La denunciante aportó un video que resultó clave para el avance de la causa. Esas imágenes fueron analizadas por personal policial especializado y ya forman parte del expediente, como elemento probatorio para respaldar el testimonio de la víctima.
Con estos elementos, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó de manera provisional al acusado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real. Esta figura contempla que ambos hechos se investiguen de manera conjunta, pero con autonomía en la valoración de las conductas y sus posibles penas.
Fuentes judiciales indicaron que el avance de este tipo de causas busca enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a la violencia de género y la crueldad animal, dos problemáticas que suelen estar vinculadas. Tras la imputación, el acusado queda a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal en las próximas etapas de la investigación.
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