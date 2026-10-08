Salta: un joven mató al perro de su pareja dejándolo colgado de un árbol

Un joven de 27 años fue imputado en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el departamento de Anta, acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar la muerte del perro de la familia. El episodio, que generó fuerte repudio entre vecinos y organizaciones proteccionistas, fue informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido.