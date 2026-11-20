El policía fue localizado en medio de un potrero, en una zona de fincas. Cuando Pascal advirtió que los efectivos se acercaban, se efectuó un disparo con su arma. Murió cuando era trasladado en código rojo al hospital local.

Policías custodiaron la sede municipal luego del femicidio

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención en el caso. Como parte de las primeras medidas, coordinó las tareas de rigor de personal de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Indignación en Chicoana por la despedida al femicida

En medio de la conmoción por el femicidio de la mujer, un episodio posterior desató un fuerte repudio en toda la comunidad de Chicoana. El malestar y enojo de los vecinos se produjo a raíz de una publicación en redes sociales proveniente desde las cuentas oficiales de la Municipalidad.

Según afirmaron medios locales, el Municipio de Chicoana compartió en sus cuentas oficiales un flyer de despedida a Pascal.

La despedida al femicida que indignó a los vecinos en Chicoana

La publicación generó un rechazo inmediato entre vecinos y allegados, quienes cuestionaron la absoluta falta de sensibilidad hacia la víctima y su entorno familiar en un contexto atravesado por la violencia extrema.

En la publicación aparece una imagen del acusado junto con su nombre completo, las fechas de nacimiento y fallecimiento y hasta un mensaje de condolencias firmado institucionalmente por el intendente Esteban Ivetich.

Al respecto, el el mandatario comunal aseguró que nunca dio su autorización para publicar el mensaje y que hubo una falla grave dentro de su área de prensa y comunicación.

"Un tema tan sensible tiene que tener mi autorización para subir. Fue un error por el momento y las circunstancias", sostuvo Ivetich en declaraciones radiales. Según indicó, convocó de urgencia a su equipo de trabajo para analizar lo ocurrido y determinar cómo se tomó la decisión de difundir el contenido.