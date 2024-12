San Fernando: un ladrón atacó con gas pimienta a un verdulero para robarle

En un primer momento, el ladrón se hizo pasar por cliente e incluso llegó a pedirle un kilo de papas al verdulero, tal como se escucha en el video de una cámara de vigilancia que registró el robo.

Sin embargo, toda la farsa se terminó de un momento a otro: mientras el comerciante se disponía a entregarle la mercadería solicitada, el delincuente lo abordó y le tiró gas pimienta directamente en los ojos, quemándole la vista en un instante.

robo verduleria san fernando

Tras el brutal ataque, el delincuente sacó un arma blanca que llevaba escondida en la remera y amenazó reiteradas veces a la víctima, que gritaba desesperada por auxilio.

“Tenía un cuchillo, pero antes me pidió un kilo de papas. Pensé que era un cliente normal y no vi al otro ladrón (esperaba afuera de la verdulería) hasta que me mostraron el video. Y, así como se ve en las imágenes, me quemó la vista con el gas pimienta. Me cegó. Mis manos fueron a la cara y no tuve cómo defenderme ni reaccionar. Me empujó y me pidió que no gritara, porque yo pedí auxilio”, explicó Héctor, en diálogo con Arriba Argentinos,

“Metete para el fondo o te pincho todo”, le repetía el agresor a la víctima. Vecinos informaron que lo arrastró hasta el baño y le propició numerosas patadas.

"Me agarró desprevenido. La pasé mal, porque me tiró contra los cajones y me hizo dar vuelta en el piso, pegándome con patadas y amenazándome con el cuchillo. Me encerró en el baño y me dijo que no salga”, agregó Héctor.

En el video se observa el accionar del sujeto y el momento en el que su cómplice ingresó al comercio para ayudarlo a concretar el robo. Ambos tomaron todo el dinero en efectivo que había en la caja registradora y un celular, para luego darse a la fuga.

Segundos después, al darse cuenta que los delincuentes habían abandonado el lugar, la víctima volvió al frente del local para pedirle ayuda a los vecinos. Al respecto, Héctor contó: "Se llevaron la recaudación del día y el celular. El tipo tiró el cuchillo y se fue. No los vi más. Salí para pedir ayuda, pero al tener la vista quemada no pude ver bien”.

Como consecuencia del ataque, la víctima debe usar unos lentes especiales durante algunos días hasta que su vista se recupere: "Tengo que ponerme gotas en los ojos y cuidármelos todo el tiempo. El médico me dijo que me podría haber dejado ciego. Apenas me tiraron el gas pimienta me puse agua, y eso me hizo mal. Estuve una hora así, con toda la cara hinchada. El picor que se siente es en toda la zona”, expresó.